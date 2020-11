Neustadt

In den USA ist der Black Friday eine Art Super-Konsum-Feiertag zum Auftakt der Weihnachts-Shopping-Zeit, vergleichbar mit den Schlussverkäufen in Deutschland. In Neustadt dehnen die Geschäftsleute diese Rabattaktion gleich auf eine ganze Woche aus. In der Black Week locken von Montag, 23. November bis einschließlich 28. November zahlreiche Geschäfte mit reduzierten Preisen und Sonderaktionen in die Innenstadt. 10 Prozent Rabatt auf den Parfüm-Kauf, das Winteroutfit 20 Prozent günstiger oder eine Süßigkeit gratis im Schokoladen – der Besuch zur Black Week lohnt sich, vermutlich besonders mit Blick auf den Weihnachts-Wunschzettel.

Freitag gibt es Illumination

„Der Höhepunkt ist der Freitag. Ab Einbruch der Dunkelheit werden einige Gebäude illuminiert“, sagt City-Managerin Jana Schadwinkel. Die teilnehmenden Geschäfte in der City bleiben an dem Tag bis 20 Uhr geöffnet. „Selbstverständlich werden die aktuell gültigen Hygieneregeln eingehalten“, so Schadwinkel. Die Coupons sind bereits in den teilnehmenden Geschäften und online auf kaufinneustadt.de zu finden. Ab Montag gilt dann: Einfach Coupon abtrennen, im Geschäft vorlegen und sparen. Die Black Week wird organisiert von der Wirtschaftsförderung Neustadt.

Eigentlich war geplant, dass auch Restaurants an der Black Week teilnehmen. Aufgrund des Teil-Lockdowns ist das nun nicht möglich. Bereits im März, kurz nach dem ersten Corona-Fall in Neustadt, war daraufhin der verkaufsoffene Goldene Sonntag abgesagt worden. Die Black Week ist auch eine Reaktion auf die Krise des Einzelhandels, die sich in der Pandemie weiter verschärft hat.

