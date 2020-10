Neustadt/Schneeren

Als „Vorzeige-Franzose Neustadts“ ist Jean-Claude Cousin-Sauer manches Mal bezeichnet worden. Diesem Ruf darf er nun nochmals und noch mehr gerecht werden, denn nun hat er ein zweites Mal den Vorsitz von Neustadts Verein für internationale Beziehungen übernommen.

Es sind erst eineinhalb Jahre vergangen, seit Cousin-Sauer den Vorsitz des Vereins an Sabrina Laub übergeben hat. Was er für die Begegnungen insbesondere mit Neustadts Partnerstadt La Ferté-Macé getan hat, bescherte ihm damals das Verdienstzeichen der Stadt und den Ehrenvorsitz im Verein. Seine Nachfolgerin und jetzt auch Vorgängerin stellte ihr Amt zur Verfügung, da ihr Mann, Neustadts Ortsbürgermeister Johannes Laub aus beruflichen Gründen nach Baden-Baden zieht und die gesamte Familie umzieht.

Vorsitzender auf Abruf

Nun muss Cousin-Sauer wieder ran. Auf Abruf, wie er sagt. Der 77-Jährige wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig ein weiteres Mal gewählt. Das soll bis zur nächsten regulären Versammlung gelten, die für das Frühjahr 2021 vorgesehen ist. Verein und Vorstand beruhigt er jedoch schon: Sollte in der Kürze der Zeit niemand gefunden werden, der ihn ablösen kann, will er zwei weitere Jahre im Amt bleiben.

Blumen und Sekt zum Abschied: Adel Amor bedankt sich bei Sabrina Laub. Quelle: Gerhard Hampel

Für Sabrina Laub gab es Blumen und Neustädter Sekt von Vizepräsident Adel Amor zum Abschied. Sie hatte insbesondere das Fest zum 40-jährigen Bestehen des Vereins vorbereitet, das in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste. So ärgerlich diese Absage war – der Verein will dem Coronavirus trotzen und die deutsch-französische Freundschaft erhalten und ausbauen. „Wir lassen uns von Corona nicht kleinkriegen“, sagte Cousin-Sauer.

Von Beate Ney-Janßen