Neustadt

In der Pandemie boomt der Onlinehandel, mit Folgen für Neustadts Logistik-Infrastruktur. Der Paketdienst DHL verzeichnete 2020 auch für den Stützpunkt Neustadt einen Anstieg von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von der üblichen Entspannung nach Weihnachten ist dieses Jahr nichts zu spüren. „Das Geschäft ebbt auch im Frühjahr nicht ab“, berichtet Standortleiter Frank-Udo Meyer. Perspektivisch plant das Unternehmen deshalb den Umzug an einen größeren Standort im Stadtgebiet – auch weil die Gebäude an der Justus-von-Liebig-Straße in die Jahre gekommen sind. Bis es so weit ist, herrscht weiter reger Betrieb in dem von außen unscheinbaren Betrieb. Den dort wird täglich ein großer Teil der Neustädter Post abgewickelt.

Alles in Handarbeit

Mitarbeiterinnen sortieren am DHL-Stützpunkt im Gewerbegebiet Briefsendungen in Gangreihenfolge, der Tour des Zustellers entsprechend. Quelle: Mario Moers

„Heute haben wir 4100 Pakete und 20.000 Briefe für Neustädter Haushalte und Unternehmen auszuliefern“, berichtet Meyer. Im Vorjahr durchliefen den Stützpunkt insgesamt 5,5 Millionen Briefe und 850.000 Pakete. Als Standortleiter Meyer am Dienstagmorgen um 8 Uhr die Sortierhalle durchquert, wuselt ein kleines Heer Mitarbeiter in gelben und grünen Westen um ihn herum, Briefe in der Hand, Pakete unter dem Arm.

Die Halle erinnert an einen kleinen Hangar. An beiden Seiten des Mittelgangs sind kleine Sortierstationen eingerichtet. Wer grün trägt, ist heute für den Paketbereich zuständig, coronabedingt werden die Bereiche und Belegschaften aktuell streng getrennt. Automatische Sortieranlagen gibt es hier keine. „Wir bekommen die Sendungen vorsortiert aus dem Paketzentrum Anderten und dem Briefzentrum in Pattensen“, erläutert Meyer. In der Zeit von 5 bis 8 Uhr rollen die Sendungen für den jeweiligen Tag auf den Hof.

108 Mitarbeiter sorgen dafür, dass aus dem Gewerbegebiet der gesamte Postleitzahlenbereich 31535 ( Neustadt) und Rodewald (31637) beliefert wird. Zusätzlich ist in Neustadt die Koordinationsstelle für sieben weitere Stützpunkte in den nördlich gelegenen Landkreisen angesiedelt. Der kleinste in Rehburg-Loccum hat nur 15 Mitarbeiter. Mitarbeiterin Vanessa Klöpper ist ständig damit beschäftigt, die 41 Touren durch das Neustädter Land auf die Bedürfnisse der Lieferanten und Empfänger anzupassen. In ihrem Büro arbeitet sie dazu mit den Geodaten der Satelliten genauso wie den Infos der Zusteller vor Ort.

Braucht Neustadt eine neue Postleitzahl ?

Neustadt ist nicht nur der größte der acht Stützpunkte, sondern stellt die Logistiker auch vor besondere Herausforderungen. „In Neustadt gibt es im Vergleich zu anderen Kommunen außergewöhnlich viele Straßennamen, was wohl auch mit der Fläche zu tun hat“, erzählt Meyer. Rund 970 Straßen sind es aktuell, Nienburg hat nur etwas über 300. Kurioser Nebeneffekt der steigenden Zahl an Neubaugebieten: „Wenn es über 1000 Straßen werden, klappt die automatische Sortierung nicht mehr, die Maschinen arbeiten mit nur dreistelligen Codes. Dann braucht Neustadt bald eine zusätzliche Postleitzahl“, so Meyer.

Rücksicht auf Lieferanten

Einer von 108 Mitarbeitern am DHL-Stützpunkt Neustadt verlädt Pakete und Briefe für seine Tour. Insgesamt starten von dort täglich 41 Fahrer. Quelle: Mario Moers

Stets benötigt werden auch neue Mitarbeiter. „Aktuell sind wir voll, aber zum Ostergeschäft können wir sicher wieder helfende Hände brauchen“, sagt Meyer. Zum Weihnachtsgeschäft hatte man zuletzt 41 zusätzliche Helfer auf Abruf eingestellt, ein Novum am Standort. „Die Abrufer haben ganz tolle Arbeit geleistet und super dabei geholfen, das Weihnachtsgeschäft zu bewältigen“, sagt Meyer. Bis zu 100 Prozent mehr Ladung gab es an einigen Tagen in Neustadt zu verteilen. „Durch die Abrufer hatten wir einen guten Puffer und die Menge hat uns nicht überrollt“, so Meyer.

Mit Blick auf das Arbeitspensum seiner Mitarbeiter hat er eine kleine Bitte an die Neustädter. „Bei schweren Paketen freuen sich die Zusteller über ein wenig Hilfe“, sagt er. Erst neulich hatte eine Zustellerin eine Lieferung Firstpfannen auszuliefern, 18 Pakete, jeweils 28 Kilogramm schwer. Die Mitarbeiterin bringt selbst nur 51 Kilo auf die Waage. „Neulich hat jemand sogar einen Apfelbaum bestellt, samt Erdballen“, muss Meyer schmunzeln. Der Onlinehandel treibt kuriose Blüten. Ein wenig Rücksicht auf die Zusteller ist da sicher angebracht.

Von Mario Moers