Musik hören, klatschen, tanzen und sich freuen: Das haben die Bewohner der Medicare Seniorenresidenz Wölper Ring in Neustadt beim Konzert der Discjockeys Mathias Grimm und Heiko Vogt getan. Das Konzert haben die DJs der Einrichtung geschenkt. „Wir möchten unseren Bewohnern etwas bieten – gerade in dieser Zeit“, sagt Christine Wolf-Winter. Kaum hat die Leiterin des Sozialen Dienstes in der Seniorenresidenz das ausgesprochen, muss sie auch schon wieder auf die Tanzfläche.

Zu „Anton aus Tirol “ wird gefeiert

Wer tanzen kann von den Bewohnern des Seniorenheims, der tut es an diesem Tag. Andere nutzen die Aussicht von den Balkonen auf die beiden Männer, die ihnen musikalische Stunden und damit Abwechslung im isolierten Corona-Alltag bescheren. Bei „Anton aus Tirol“ kommt die Musik vom Band, Vogt singt dazu – und die Zuhörer feiern es.

Die DJs Heiko Vogt und Mathias Grimm gehen auf Abstand, mit ihrer Musik schaffen sie aber Nähe zu den Bewohnern der Seniorenresidenz. Quelle: Beate Ney-Janßen

Die beiden Entertainer Mathias Grimm und Heiko Vogt aus Großburgwedel sind mit ihrem Programm derzeit in Seniorenheimen unterwegs. Ihr Angebot ist kostenlos, obwohl sie momentan keine Einnahmen durch Feste und Feiern haben. Die Heimleitungen nehmen dieses Angebot derzeit gern an. Etwas Abwechslung tut gerade jetzt allen gut. Nicht nur den Bewohnern, sondern auch den Mitarbeitern. Pflegedienstleiter Sascha Matthies hat sich an seinem freien Tag sogar kurz vom Geburtstag seiner Tochter fortgestohlen.

Flatterbänder schaffen Abstand

Bei den Bewohnern kommt das Programm so gut an, dass einer von ihnen ein ums andere Mal versucht, sich unter den rot-weißen Flatterbändern näher an die Musiker heran zu mogeln. Freundlich, aber bestimmt bittet Wolf-Winter ihn zurück, verbunden mit einer Aufforderung zum Tanz. Spaß soll sein, der gebotene Abstand aber bitte schön eingehalten werden.

Von Beate Ney-Janßen