Neustadt

Sie gehört zu den schönsten Flecken nahe der Innenstadt – doch etliche Anlagen an der kleinen Leine benötigen dringend eine Überarbeitung. Etwa die Bootseinstiegsstelle gegenüber dem Hafen oder die Schleuse nahe der Eckstein-Mühle. Die SPD in Neustadt will jetzt erste Schritte einleiten und dabei unterschiedliche Ebenen in Politik und Verwaltung einbinden.

Rettungsboot kommt nicht mehr ohne Hilfe ins Wasser

Beispielsweise bekommt die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft ( DLRG) ihr neues Rettungsboot an der Einsatzstelle gegenüber dem Schlosshafen nicht mehr ohne Hilfe ins Wasser. Das schwere Boot liegt auf einem Anhänger. Die Zuwegung zu der Wiese, an deren Rand die Einsatzstelle liegt, ist aber ausgefahren und zugewuchert, die Wiese selbst schon bei leichtem Hochwasser wie aktuell viel zu weich, sodass sich dort ein Auto leicht festfahren kann.

Ortstermin an der kleinen Leine (von links): Matthias Rabe, DLRG-Vorsitzende Stefanie Gödecke, Christina Schlicker und Wiebke Osigus begutachten die Slip-Anlage, die für die DLRG nicht mehr nutzbar ist. Quelle: Kathrin Götze

„Zuletzt mussten wir immer die Feuerwehr darum bitten, mit ihrem Kran das Boot zu Wasser zu lassen“, sagt Thorsten Moritz vom Vorstand der DLRG-Ortsgruppe. „Wenn es um Leben und Tod geht, kann das schon mal kritisch werden“, findet Matthias Rabe, der sich bei der Feuerwehr Neustadt engagiert und für die SPD im Rat sitzt. Gemeinsam mit der Regionsabgeordneten Christina Schlicker und der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus will er jetzt eine Initiative starten, um die sogenannte Slip-Anlage zu ersetzen.

Slip-Anlage muss erneuert werden

Das ist im Wesentlichen eine Metallplatte an der Uferböschung, die schräg im Wasser liegt und über die Boote ins Wasser rutschen können. Ein Stückchen weiter gibt es noch einen Holzsteg, von dem aus auch die Besatzung an Bord gehen könnte. „Das ist allerdings inzwischen alles marode. Wenn jemand auf den Steg tritt, gibt der nach“, sagt Moritz. Die DLRG fände eigentlich einen Einstieg von der Schlossseite der Leine aus günstiger. Dort führt ein Schotterweg am Hafen entlang zwischen Grasflächen fast bis zum Wasser hinunter. Dieser ist auch bei Hochwasser immer nutzbar.

DLRG-Vorstand Thorsten Moritz zeigt, wo an der kleinen Leine ein guter Platz für eine Bootseinsatzstelle wäre. Quelle: Kathrin Götze

„Das wäre auch eine attraktive Stelle, wenn man vielleicht an touristische Nutzung denkt“, sagt Ratsherr Rabe. Er will über die Fraktion einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung anregen. Der DLRG schwebe eine Anlage vor, wie es sie am Weser-Campingplatz Drakenburg schon gibt. Dort wird der metallene Weg ins Wasser von zwei Laufbrettern flankiert, über die die Bootsbesatzung einsteigen kann. „Das Material wird nicht die Welt kosten, es geht dann um den Aufbau und die Planungsarbeit“, sagt Moritz.

Schleuse ist schon lange außer Betrieb

Was die Schleuse angeht, die zwischen Brücke und Mühle den Flussarm mit dem Hauptfluss verbindet, müssen dickere Bretter gebohrt werden. Das Bauwerk steht zwar unter Denkmalschutz, verfällt aber zusehends. „Die Schleuse ist schon seit gefühlt 50 Jahren defekt“, sagt Rabe. Ein Problem ist, dass sie dem Bund gehört. Zuständig für eine Sanierung wäre das Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig. Doch dieses sieht den Nutzen nicht. Es gibt keinen Schiffsverkehr auf der Leine, der den Betrieb wirtschaftlich rechtfertigen würde.

Die alte Schleuse zwischen kleiner Leine und Hauptarm ist denkmalgeschützt, aber defekt. Quelle: Kathrin Götze

Vor Jahren haben die Verantwortlichen die Kosten für den Unterhalt einer funktionierenden Schleuse mit 50.000 Euro jährlich beziffert. Man habe auch schon versucht, die Schleuse zu einem symbolischen Preis zu verkaufen – ohne Erfolg, hieß es. Wie die Landtagsabgeordnete Osigus sagt, will sich die Bundestagsabgeordnete Caren Marks des Themas annehmen – ob sie mehr Erfolg hat als frühere Initiativen, ist unklar. Beide Probleme seien bei der Stadt bekannt und würden bearbeitet, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Flussarm wächst mit den Hochwassern

Rabe meint, dass etwas passieren müsse. „Es gibt immer wieder Probleme, wenn sich das Wasser an der Mühle staut“, sagt er. In der früheren Mühle wird jetzt mittels Turbinen Strom erzeugt. Allerdings nicht ganz ökologisch korrekt, wie Rabe befürchtet. „Wir haben keine Sandschleuse mehr, und auch eine Fischtreppe fehlt. Wenn die Turbinen laufen, kommen hinten Fischstäbchen raus.“ Und nach längerem Stau fließe das Wasser dann auch deutlich zu schnell ab. „Dann wird Land vom Ufer mitgerissen und die kleine Leine wird immer breiter“, sagt Rabe.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze