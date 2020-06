Neustadt

Wer in den vergangenen Wochen seinen Kleiderschrank aufgeräumt hat, hatte es nicht mehr so leicht, aussortierte Sachen für einen guten Zweck wegzugeben. Beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) sind Kleiderkammer und Container seit März gesperrt gewesen. Auch die Kleidersammlung für die Bodelschwinghsche Stiftung Bethel, die viele Kirchengemeinden regelmäßig organisieren, ist in diesem Jahr ausgefallen.

DRK fährt Sammelbetrieb langsam hoch

Inzwischen fährt das DRK seinen Betrieb langsam wieder hoch. „Wir haben die Container wieder geöffnet“, berichtet Rolf Kula, der beim DRK Region Hannover die Sammlungen organisiert. Einige stehen am DRK-Stützpunkt Lindenstraße in der Kernstadt, die weiteren Standorte sind weit im Neustädter Land verteilt: An den Ortsdurchfahrten in Eilvese, Scharrel und Lutter sowie an der Grundschule Mandelsloh gibt es noch welche. Die nächsten Standorte sind in Großenheidorn, Steinhude, Wunstorf und Garbsen.

Für besonders gut erhaltene Textilien betreibt die Organisation auch noch eine Kleiderkammer. Dort werden die Sachen abgegeben und in Regale einsortiert, damit weniger begüterte Kundschaft sich dort einkleiden kann. „Die Kleiderkammer ist aufwendiger zu organisieren, und die Sommerferien sind ohnehin Schließzeit“, sagt Kula. Daher habe man sich entschieden, die Kleiderkammer erst am 31. August wieder zu öffnen.

Während der Flüchtlingskrise war besonders viel los: Michael Smiatek und Wolfgang Walther sichten im Mai 2016 in der DRK-Kleiderkammer Neustadt die Anlieferung. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Exportstopp wegen Corona-Pandemie

Grund für die lange Schließzeit der Sammelstellen waren Absatzprobleme. Nur ein kleiner Anteil der abgegebenen Altkleider wird in Deutschland verwertet. Rund 80 Prozent der eingelieferten Ware verkauft das DRK an kommerzielle Verwerter, die sie ins Ausland verschicken. Dort wird einmal mehr sortiert, zum Teil in Secondhandmärkten weiterverkauft.

Viele Stoffe werden jedoch von Recyclingfirmen zerkleinert und wiederverwertet, etwa zur Herstellung von Putzlappen, Autositzpolstern oder Dämmstoffen. Die Erlöse aus den Kleidersammlungen würden für soziale Zwecke verwendet, heißt es auf der Homepage des DRK. Sie kämen beispielsweise dem Jugendrotkreuz, der Seniorenarbeit oder dem Katastrophenschutz zugute.

„Wegen der Corona-Beschränkungen ist der Export gestoppt worden“, erläutert Kula. Er habe die DRK-Ortsvereine in der Region davor gewarnt, weiter zu sammeln, da die Lagerkapazitäten rasch erschöpft würden. Die Container wurden verplombt und mit Hinweisschildern versehen, bitte nichts einzuwerfen. „Natürlich haben viele Leute trotzdem ihre Sachen davor abgestellt“, sagt Kula. So seien die letzten freien Ladebrücken auch bald voll gewesen. Erst langsam lasse der Lagerdruck etwas nach.

Kurt Rotermund (von links), Wilhelm Poppe, Benedetto Padula und Manfred Becke nehmen im Dezember 2014 neue Altkleidercontainer am Edeka-Markt in Hagen in Betrieb. Quelle: Benjamin Gleue (Archiv)

„Pro Bildung“ spendet aus Erlösen

Neben den zahlreichen kommerziellen Anbietern hat die Initiative Pro Bildung aus Rodewald ihre Sammlung auch während der Krise aufrechterhalten. „Wir sind die Einzigen, die durchweg gesammelt haben“, sagt Mitinitiator Kurt Rotermund aus Rodewald. Allerdings sinken die Erlöse, mit denen die sozial orientierte GbR Klassenräume ausstattet. „Alte Kleider für neue Klassenzimmer“, lautet der Wahlspruch. „Die großen Verwerter haben die Krise genutzt, um die Preise zu drücken“, berichtet Rotermund.

Bei 28,5 Cent Fixkosten pro Kilogramm Kleidung bleibe zunächst nicht mehr viel Geld übrig. „Zuletzt haben wir Laptops gespendet, zum Beispiel an die Grundschule Bissendorf, eine Sprachheilklasse in Hoya und andere Schulen an unserem Hauptstandort in Ostfriesland“, berichtet der Rodewalder. Pro Bildung hat Container Am Gänseberg in Hagen, bei Agravis in Helstorf, auf dem Wertstoffplatz in Mariensee sowie an drei Plätzen in Rodewald.

Von Kathrin Götze