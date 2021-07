Neustadt

Erdbeeren, Zucchini, Kohl und Kräuter gedeihen seit einem Jahr auf der Terrasse der DRK-Tagespflege in Neustadt. Die ersten Früchte sind bereits geerntet, weiteres Gemüse soll schon bald direkt von der Terrasse in der Küche landen. Das ist für Leiterin Susanne Thake aber nicht der einzige Grund zur Freude: Mit sinkender Sieben-Tage-Inzidenz kehrt in der Station an der Lindenstraße wieder Normalität ein. Nun können auch wieder neue Kunden aufgenommen werden.

Schnuppertage sind wieder möglich

Für Interessierte werden nun wieder Schnuppertage angeboten. Auch können wieder Menschen aufgenommen werden. An einigen Tagen gebe es noch freie Kapazitäten. Wer Interesse an einem Platz hat, kann sich telefonisch unter (05032) 9112663 oder per E-Mail an thake@drk-hannover.de melden.

Von Beate Ney-Janßen