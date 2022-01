Neustadt

In dieser Woche gibt es zwei Impfangebote für Kinder ab fünf Jahren im DRK-Hort an der Hans-Böckler-Straße 20. Die erste Impfaktion beginnt am Freitag, 28. Januar, um 15 Uhr. Angeboten werden Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. 

Zwei Tage später gibt es einen zweiten Impftermin – am Sonntag, 30. Januar, werden im DRK-Hort von 10 bis 17 Uhr ebenfalls Kleinkinder von fünf bis elf Jahren mit Erstimpfungen versorgt. Für beide Termine ist eine Anmeldung unter www.impfportal-niedersachsen.de zwingend nötig. Eine weitere Kinder-Impfaktion plant die Stadtverwaltung aktuell in Kooperation mit den hiesigen Kinderärzten. Sie soll voraussichtlich im Februar stattfinden.

Von Kathrin Götze und Mario Moers