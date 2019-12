Eilvese

Es war eine ausgelassene Weihnachtsfeier bei der Firma Dammann Bedachungen und für gleich drei Mitarbeiter des insgesamt 25-köpfigen Teams eine besondere Veranstaltung. Nach Planwagenfahrt, Picknickpause und Einkehr im Dudenser Gasthaus bedankten sich Mario und Petra Dammann bei Mitarbeitern, die dem Betrieb seit vielen Jahren die Treue halten: „Gemeinsam bringen es Dirk Krause, Kay-Uwe Humpert und Christian Karsch 40 auf Jahre Zugehörigkeit zu unserer Firma“, sagte Inhaber Mario Dammann.

Inhaber schicken Mitarbeiter in den Harz

Die längste Zeit hat Zimmermann Karsch bei dem Eilveser Dachdecker-Unternehmen verbracht: Mehr als 20 Jahre ist er dabei. Vorarbeiter Humpert bringt es auf 15, Lagerist Krause auf fünf Jahre in dem Handwerksbetrieb. Dammann lobte das Engagement und die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter und dass sie „auch im Notfall immer zur Stelle sind.“ Zum Dank schicken die Inhaber ihre langjährigsten Mitarbeiter für ein Wochenende in den Harz. Lagerist Krause weiß von nun an stets was die Stunde geschlagen hat: Er bekam eine Uhr.

Von Mirko Bartels