Neustadt

Anwohner und Passanten hatten sich in letzter Zeit über ein neues – recht ungewöhnliches – Schild an der Marktstraße gewundert: Der Honorarkonsul von Sambia hat dort seinen Sitz. So steht es auf dem Hinweisschild der IT-Firma von Victor Kühne. Ende des vergangenen Jahres ist Kühne aus dem Gewerbegebiet an der Justus-von-Liebig-Straße an die Marktstraße gezogen. Bereits seit 2016 ist er als Honorarkonsul des südafrikanischen Binnenlandes tätig und kümmert sich um Sambianer, die in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern leben.

Doch was macht diese Vertretung eigentlich? Und warum hat sie ihren Sitz ausgerechnet in Neustadt? Kühne möchte selbst nicht über seine Tätigkeiten sprechen oder mit einem Foto in der Zeitung erscheinen. Klar ist nur so viel: Kühne ist einer von rund 350 Honorarkonsuln, die Staaten in der Bundesrepublik repräsentieren. Geld verdienen sie nicht – die Vertreter arbeiten als sogenannte Ehrenbeamte.

Ansprechpartner für sambische Staatsbürger

Empfang in der sambischen Botschaft in Berlin: Victor Kühne (zweiter von links) mit anderen Honorarkonsuln neben dem Botschafter Sambias, Anthony Mukwita (dritter von links). Quelle: Facebook/Zambia Embassy Berlin

Im Gegensatz zu Botschaftern setzen sich die Konsuln nicht für die politischen Interessen ihres Entsendelandes ein. Vielmehr besteht ihre Aufgaben darin, sich um die Vergabe von Pässen und Visa zu kümmern. Sambische Staatsbürger können sich beim Konsul außerdem Rechtshilfe holen oder werden bei Aufenthaltsfragen im Gastland beraten. Darüber hinaus haben sie die Aufgabe, den Tourismus, die Wirtschaft und den kulturellen Austausch zwischen den Staaten zu fördern.

Weitere Konsuln in der Region

Der Honorarkonsul kann die Staatsangehörigkeit des Entsendelandes haben – das ist allerdings keine Pflicht. Laut Auswärtigem Amt sollten sie im Gastland langjährige Erfahrungen gesammelt haben, über Kontakte verfügen und sich mit den örtlichen Verhältnissen auskennen. Ursprünglich waren Konsuln meist Kaufleute – auch heute arbeiten viele noch als Unternehmer mit Kontakten ins Ausland.

In der Regel haben die Konsuln ihre Büros in den Landeshauptstädten. So haben unter anderem die Vertreter Frankreichs, Mexikos und Dänemarks ihren Sitz in Hannover. Länder wie Namibia, Kongo (beide in Laatzen) und Kirgisistan ( Sehnde) haben ihren Sitz hingegen – wie Sambia – in der Region.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens