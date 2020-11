Als erste Stadt in der Region Hannover will Neustadt seine Ratssitzung am Donnerstag, 3. Dezember, als so genannte Hybridsitzung abhalten. Gemeint ist eine Mischung aus Videokonferenz und Präsenzveranstaltung. Wer nicht online dabei sein kann, verfolgt die Sitzung im Ratssaal, Nienburger Straße 31.

In diesem Saal dürfen sich nach Corona-Vorschrift nur 23 Personen gleichzeitig aufhalten. Deshalb könnten Zuschauer diesmal nicht zugelassen werden, nur Pressevertreter dürften nach vorheriger Anmeldung dabei sein. Wer eine Frage in die Bürgerfragestunde geben will, sollte sie vorab an pressestelle@neustadt-a-rbge.de schicken, sie werde dann mit dem Protokoll beantwortet, versichert Stadtsprecherin Nadine Schley.

Die Sitzung öffentlich zu übertragen, sei in der städtischen Hauptsatzung nicht vorgesehen, erläutert Schley weiter. Zu den jüngsten Sitzungen in Corona-Zeiten kamen nur wenige Zuschauer. Doch diesmal stehen auch strittige Themen auf der Tagesordnung: Neben dem Nachtragshaushalt gehört wohl auch die Entscheidung über die Zukunft der Grundschule Mandelsloh-Helstorf dazu.