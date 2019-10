Wulfelade

Die Fördergelder sind in sicheren Tücher, jetzt kann die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses beginnen. Vor drei Jahren wurden in Wulfelade die ersten Formulare ausgefüllt, seitdem hat die Dorfgemeinschaft auf diesen Moment gewartet, an dem alle beantragten Mittel bewilligt sind. „Das ist der Startschuss, j...