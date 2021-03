Neustadt

Der Unterricht zu Hause stellt viele Kinder vor ganz neue Herausforderungen – und kann schnell zu Überforderung führen. Das Projekt LernRäume will dem entgegenwirken. Gemeinsam mit der Begegnungsstätte Silbernkamp in Neustadt bietet es nun 24 Grundschülern der Stockhausenschule Hilfe an.

„Neulich sind wir mit einer Gruppe zum Spielplatz gegangen und haben auf dem Weg dahin das kleine Einmaleins einstudiert“, berichtet Janet Breier. Schön sei das gewesen. Breier koordiniert das Projekt für den Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und gehört zu denen, die mit den Kindern arbeiten. 24 Kinder in acht Gruppen à drei Schüler kommen seit Mitte Februar für jeweils eine Stunde pro Woche in der Begegnungsstätte zusammen. Neun Ehrenamtliche sind für sie da, betreuen und begleiten sie – und haben sich vorgenommen, den Kindern möglichst spielerisch beim Lernen zu helfen.

Andere Schulen schauen neidisch auf das Projekt

Die Kooperation mit der Stockhausenschule sei wegen der räumlichen Nähe zustande gekommen, berichtet Breier. Andere Schulen würden schon ein wenig neidisch auf das Projekt schauen. Kapazitäten für weitere Kooperationen habe sie momentan aber leider nicht.

LernRäume ist ein Kirchenprojekt. Aufgelegt im ersten Corona-Jahr, getragen von evangelischen und katholischen Kirchen, unterstützt vom Land Niedersachsen. Kindern, bei denen sich abzeichnet, dass sie in der Pandemie schulisch abgehängt werden könnten, soll über die LernRäume geholfen werden. Kirchengemeinden und andere kirchliche Institutionen können sich um finanzielle Unterstützung bewerben.

Hoffen auf Verlängerung der LernRäume

Breier hat unter anderem in Laptops investiert. So könne den Kindern auch beigebracht werden, sich in der digitalen Schulwelt besser zurechtzufinden. Bis zu den Sommerferien ist das Projekt zunächst angelegt. Breier hofft, dass es verlängert wird. „Die Probleme sind dann ja noch nicht aus der Welt geschafft“, sagt sie mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen.

Außerdem hofft die Koordinatorin auf zusätzliche Ehrenamtliche, die im Betreuerteam mitarbeiten möchten. Interessierte erreichen das Team unter Telefon (05032) 8017887 oder per E-Mail an begegnungsstaette-silbernkamp@web.de.

