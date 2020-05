Beim TSV Neustadt, dem größten Sportverein der Stadt, legt die Turnabteilung als erste wieder los: Ab 25. Mai können die volljährigen Mitglieder wieder an Angeboten wie Gesundheitssport, Bauch-Beine-Po, Bodystyling, Woman Fitness oder Rückentraining teilnehmen. Eine Auflistung aller Angebote mit Tag und Uhrzeit wird auf der Website des TSV unter www.tsv-neustadt.net veröffentlicht. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich telefonisch bei Edeltraud Müller, (05032) 949926, im Zeitraum von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 22. Mai, jeweils von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr. Pro Person ist nur eine Teilnahme pro Woche möglich, die Höchstteilnehmerzahl pro Angebot liegt bei zehn Personen.

Die Kinderturnabteilung hält sich an die Übergangsregeln des Deutschen Turnerbundes (DTB). Demnach ist das Turnen für Kinder von drei bis zehn Jahre noch nicht freigegeben. Auch das Eltern-Kind-Turnen könne noch nicht durchgeführt werden. „Aber wir hoffen, dass es auch hier bald Lockerungen geben wird. Die Möglichkeit für Kinder, sich wieder richtig mit Gleichgesinnten auszutoben, liegt uns sehr am Herzen“, sagt die Verantwortliche Angela Below.

Nach den Regelungen des DTB für Rhönradturnen, Rope Skipping und Gerätturnen kann das Training wieder stattfinden – zumindest auf dem Sportplatz. Die fortgeschrittenen Rope Skipper trainieren bereits wieder. Auch das Gerätturnen hat stufenweise wieder begonnen. Nach und nach werden alle Gerätturner und Rope Skipper der einzelnen Leistungsstufen wieder trainieren können. Das Rhönradturnen wird wieder stattfinden, sobald das Training in den Turnhallen wieder freigegeben werden kann. Neben den Ballsportarten Handball, Basketball und Volleyball sind auch die Leichtathleten und Läufer wieder auf der Rundbahn des Sportplatzes an der Lindenstraße anzutreffen. Die Sportabzeichenabnahme beginnt voraussichtlich am 4. Juni.

Die Kinderturnabteilung plant ebenfalls ein reichhaltiges Programm, selbst die Schwimmer werden für eine Trockeneinheit den Sportplatz nutzen. Kursangebote wie Indoor Cycling, Functional Training oder Fit mit Baby kommen genauso zum Zuge wie ein Fitnessangebot, das sonst im Kraftraum stattfindet. „Wir bieten fünfmal die Woche ein einstündiges Kleingruppentraining mit maximal sechs Teilnehmern an, bei denen die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten trainiert werden“, erläutert TSV-Sportkoordinator Christoph Ihringer.

Informationen zu allen offenen Angeboten gibt es auf der Vereinsseite unter www.tsv-neustadt.net, telefonisch in der Geschäftsstelle des TSV immer montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter (05032) 804990 oder nach einer E-Mail an info@tsv-neustadt.net.