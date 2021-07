Neustadt

Für Besucher des Steinhuder Meeres gibt es viel zu entdecken. Der Naturpark und die Region Hannover bieten jetzt wieder geführte Touren an, um interessierten Gästen die beeindruckenden Lebensräume rund um das Meer zu erschließen.

Erlebniswanderung ins Tote Moor

Immer freitags startet eine Erlebniswanderung in das Tote Moor – bei der richtigen Witterung ein geradezu mystischer Ort. Das Biotop bindet außerdem klimaschädliches Kohlenstoffdioxid und ist ein wichtiger Wasserspeicher. Auf der Moorexkursion gewinnen die Teilnehmer spannende Eindrücke von der Renaturierung und lernen die Flora und Fauna der Landschaft kennen. Manche seltene Tier- und Pflanzenart gibt es zu entdecken. Treffpunkt ist jeweils Freitag um 10 Uhr auf dem Parkplatz 11 an der Alten Moorhütte in Mardorf. Anmelden können sich Interessierte unter Telefon (0511) 61626123. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 3 und für Kinder 1,50 Euro.

Bei einer Erlebniswanderung ins Tote Moor gibt es viel zu erleben. Quelle: Doreen Juffa

Tour durch den Grinderwald

Am Sonntag, 15. August, von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es eine Tour durch den Grinderwald im Norden des Naturparks. Ranger Hendrik Holte nimmt Interessierte mit auf eine rund zweistündige Tour. Treffpunkt ist der Waldspielplatz Grinderwald, Linsburg 995. Anmelden können sich Interessierte unter Telefon (05033) 939134. Erwachsene zahlen 3, Kinder 1,50 Euro.

Die Zahl der Teilnehmer bei den Touren ist begrenzt. Für alle Termine ist eine Anmeldung nötig. Dabei nimmt das Naturpark-Team die Kontaktdaten der Teilnehmer auf. Die Gäste werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen.

Das Naturparkhaus in Mardorf lockt seine Besucher mit Ausstellungen rund ums Moor. Quelle: Christian Stahl

Besuch im Naturparkhaus

Im Naturparkhaus, Uferweg 118, Mardorf, erwartet Gäste eine Zeitreise durch die Moore: Mit interaktiven Themeninseln sollen in der Ausstellung „Vom Torfabbau zum Klimaschutz – Moore im Wandel ihrer Funktion“ Antworten auf viele Fragen rund um die besondere Landschaft geliefert werden. Das spezielle Panorama einer Moorlandschaft vermittelt einen Eindruck von diesem einzigartigen Lebensraum. Besucher können zusätzlich in einem Multivisionsraum mithilfe projizierter Filme einen Perspektivwechsel vollziehen und sich die Landschaft Moor zum Beispiel durch die Augen eines Vogels ansehen. Geöffnet hat das Naturparkhaus donnerstags bis sonntags, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Mirko Bartels