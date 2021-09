Neustadt

Er hat den Christian-Lindner-Podcast abonniert, diskutiert am liebsten über Politik und hat bei seiner ersten Kandidatur gleich ein Direktmandat für den Rat der Stadt gewonnen. Der 22-jährige Edward-Philipp Pieper gehört zu den überraschenden Siegern der Kommunalwahl. Gestartet auf einem eigentlich aussichtslosen siebten Listenplatz, vereinte der junge Liberale 671 Stimmen auf sich; eine beachtliche Zahl, die ihm den direkten Einzug in den Rat ermöglicht und der FDP einen zusätzlichen dritten Sitz sichert. Wer ist der Shooting-Star der Neustädter Liberalen und was treibt ihn an?

Bertram-Kühn führt die FDP-Fraktion Die dreiköpfige FDP-Fraktion im Rat wird künftig von Ute Bertram-Kühn (56) geführt. Neben Kühn gehören der Vorsitzende der FDP in Neustadt, Arne Wotrubez (47), und Edward-Philipp Pieper der Fraktion an. Pieper wurde bei der konstituierenden Fraktionssitzung zum stellvertretenden Sprecher ernannt. Nicht mehr dabei ist der langjährige Fraktionssprecher Thomas Iseke, der den ersten Listenplatz dem Parteivorsitzenden Wotrubez überlassen hatte. „Da hätte ich im Vorfeld besser aufpassen sollen“, sagt Iseke nun. Vom Senkrechtstarter Pieper hält Iseke viel. „Eddi ist ein Supertyp, klasse, dass er dabei ist“, sagt er neidlos.

Vater war Ratsherr

„Meine Freunde hören gerne zu, wenn ich über Politik rede. Bis es irgendwann zu viel wird“, sagt Pieper mit einem Schuss Selbstironie. Am Freitagvormittag hat er mit potenziellen Wählerinnen und Wählern in der Marktstraße diskutiert – am Stand der FDP, über Neustadts Politik und die bevorstehende Bundestagswahl. „Man merkt langsam, dass die Leute müde werden nach so viel Wahlkampf“, berichtet Pieper. Er selbst ist hellwach und voll dabei, wenn es um sein politisches Engagement geht. Das hat er mit seinem Vater gemeinsam, dem ehemaligen Ratsherren Dirk Salzmann.

Der saß bis 2016 fast 25 Jahre im Rat, gehörte zuerst der CDU an, gründete später die Schill-Partei in Neustadt und 2003 das Bürgerforum. „Ich fand es schon als Jugendlicher spannend, die aktuellen Themen der Politik in Neustadt mitzubekommen“, sagt Pieper. So half er mit, Plakate zu kleben, als der Vater für den von ihm initiierten Bürgerentscheid zum Rathausneubau stritt. Ideologisch gebe es allerdings Unterschiede in den Ansichten von Vater und Sohn, sagt Pieper. „Bei den Themen Bildung, Digitalisierung und Rente hat die FDP meiner Meinung nach die klügsten Antworten.“

Kurze Tuchfühlung mit der Linken

2016 hatte er bereits den FDP-Ratsherren Thomas Iseke beim Wahlkampf unterstützt – auch mit den Neustädter Linken Stephan und Jonas Iseke ist Pieper befreundet. Mit deren Partei habe er sich aber nicht anfreunden können, sagt er. Als prägendes Erlebnis in dieser politischen Findungsphase bezeichnet Pieper einen Besuch des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner zur Kommunalwahl 2016 in Neustadt. Neben den Themen seiner Heimatstadt, dem Neubau eines Jugendzentrums oder dem Radwegeausbau etwa, interessiert ihn auch die überregionale Politik in vielen Facetten. „Ich lese um 21.30 Uhr schon die Tageszeitung von morgen“, sagt er lächelnd. Künftig will Pieper mit den anderen neu gewählten Jungkandidaten Ansprechpartner für seine Generation sein.

Und sonst so? Gerade hat Pieper sein Studium bei der Polizei abgeschlossen, künftig wird er in Hannovers Westen Streife fahren. Er hat eine Freundin, keine Kinder und am Wochenende schnürt er die Fußballschuhe für Wacker Neustadt. Und er freut sich schon jetzt auf das nächste Schützenfest. „Ich marschiere in der 4. Kompanie, wie mein Opa“, erzählt er.

Von Mario Moers