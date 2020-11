Neustadt

Es ist ihr erstes politisches Amt – und es ist zeitlich eng begrenzt: Melanie Stoy ( CDU) ist Ende Oktober zur neuen Ortsbürgermeisterin der Kernstadt gewählt worden. Sie folgt kaum ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl auf Vorgänger Johannes Laub, der aus beruflichen Gründen nach Baden-Württemberg zurückgekehrt ist. Zur Wahl Ende Oktober hat sich die Fachanwältin für Sozialrecht und Hochschuldozentin erst nach einigem Zögern gestellt. „Ich war nicht sicher, ob ich das zeitlich hinbekomme“, sagt sie jetzt. Nun, da sie gewählt ist, wolle sie aber mit vollem Einsatz in das Amt einsteigen.

Stoy ist schon seit 2011 Mitglied im Ortsrat, seit 2016 im Rat der Stadt. Der CDU gehört sie schon einige Jahre länger an. Sie sei beigetreten, als ihr damaliger Kanzleikollege Jörg Feldmann in der Partei besonders aktiv war. Nicht jede ihrer Ansichten ist ganz typisch für eine CDU-Frau. Darauf legt sie auch Wert: „Ich bin keine Parteisoldatin“, sagt sie im Antrittsgespräch in ihrer Anwaltskanzlei im Dachgeschoss von Schloss Landestrost. Ein schöner Ort für ein Büro mit weitem Blick über die Stadt. Doch ihr Klientel sind nicht die oberen Zehntausend. Stoy setzt als Anwältin für Sozialrecht für ihre Mandanten Ansprüche auf Rente, Arbeitslosengeld oder Sozialleistungen durch.

Als Sozialromantikerin sieht sich die 54-Jährige aber nicht. „Manche kommen hier auch mit einer Anspruchshaltung her, dann sage ich ihnen auch, was ich dazu denke“, sagt sie. Trotzdem: Kinderarmut und Elend, von dem sie erfährt, machten ihr heftig zu schaffen, „dagegen müssen wir angehen.“ Aber das sei doch auch konservative Politik, müsste es ihrer Meinung nach jedenfalls sein. Ebenso wie die Forderung, Umwelt und Landschaft zu erhalten und Landwirtschaft ohne Gentechnik zu betreiben. Sie sei die Einzige gewesen, die in Ortsrat und Rat gegen die Pläne des Bundes zur Erweiterung des Friedrich-Löffler-Instituts bei Mecklenhorst gestimmt hat. „Nicht mal die Grünen haben das abgelehnt“, sagt sie.

„Möchte alle mitnehmen“

Konkrete Pläne, die sie politisch umsetzen will, nennt Stoy noch nicht. Ihr sei vor allem wichtig, das Amt im Konsens mit den anderen Mitgliedern des Ortsrats auszuüben. „Ich möchte die alle mitnehmen“, sagt sie. Im Ortsrat gehe es doch auch nicht um Parteipolitik. „Ich habe zwar eine Partei hinter mir, aber ich habe meinen eigenen Kopf“, lautet ihr Credo. In den Sitzungen hört sie viel zu, meldet sich nur selten zu Wort. „Das tun doch andere dafür umso mehr“, sagt Stoy.

Ärger nach Wahl verraucht langsam Die Wahl der Ortsbürgermeisterin war umkämpft wie selten – obwohl es nur um ein knappes Jahr im Amt geht. Allerdings liegt dieser Zeitraum direkt vor den Kommunalwahlen im September 2021. Der CDU-Landtagsabgeordnete, designierte Landesgeneralsekretär und Ratsherr Sebastian Lechner hat im Landtag den FDP-Landesvorsitzenden Stefan Birkner angesprochen und daran erinnert, dass die FDP laut Beschluss aus dem Juni 2020 Wahlen nicht annehmen will, wenn sie von Stimmen der AfD abhängen. Auf Birkners Intervention hin zog FDP-Ratsherr Thomas Iseke seine Kandidatur zurück. „Wenn das so wichtig ist, dass der Generalsekretär der Niedersachsen-CDU dafür im Landtag den Chef der Niedersachsen-FDP anspricht, dann muss ich mich wohl daran halten,“ sagt er nun sarkastisch. AfD-Mann Volker vom Hofe schreibt, aus seiner Sicht sei die öffentliche Debatte scheinheilig: „Tatsächlich haben mich namhafte Vertreter von SPD und FDP im Vorfeld der Wahl um ihre Unterstützung gebeten. Auch seitens der CDU hat man sich in direkter Ansprache meines Stimmverhaltens vergewissern wollen.“ Lediglich Willi Ostermann (UWG) sei nicht aktiv auf ihn zugekommen, den habe er selbst im Vorfeld angerufen, um ihm seine Stimme zuzusagen. Sowohl SPD-Kandidat Matthias Rabe als auch Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy ( CDU) bestätigen, vom Hofe angerufen zu haben. „Ich habe ihn aber nicht um seine Stimme gebeten“, so Stoy. Auch wenn er persönlich „ein netter Kerl“ sei, buhle sie grundsätzlich nicht um Stimmen und halte nichts von Parteigeklüngel. Sie habe sich nur informieren wollen. Willi Ostermann (UWG) hatte seine Kandidatur nach dem für ihn enttäuschenden ersten Wahlgang zurückgezogen. Er habe als Ortsbürgermeister viele Pläne umsetzen wollen, sagt er. Doch unter dieser Enttäuschung solle die Kooperation mit CDU und Grüne/Linke im Rat auf keinen Fall leiden. „Ich kann verstehen, dass jede Partei ihre Leute nach vorne bringen will.“ Die Bundes-CDU hatte bereits 2018 beschlossen, Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit Linkspartei als auch mit AfD abzulehnen. Das halte man auch Neustadt so, versichert Lechner. Die CDU-Kandidatin sei auf die AfD-Stimme nicht angewiesen gewesen. Und auch in der Kooperation mit der Fraktion Grüne/Linke im Rat sei man von der einen Stimme des Linken, Stephan Iseke, nicht abhängig. „Sonst hätten wir das nicht gemacht“.

Reden werde sie dann aber bei Bedarf natürlich halten. Öffentliche Auftritte sind momentan allerdings kaum vorgesehen. Zum Einstieg hat die neue Ortsbürgermeisterin mit Geburtstagsbesuchen sowie Vorbereitung und Leitung der Ortsratssitzungen zu tun. Die nächste Sitzung ist für Mittwoch, 18. November, in der KGS-Mensa geplant, dann geht es unter andere um ein Stück Leine-Heide-Radweg, das die Region Hannover in der Verlängerung der Apfelallee ausbauen will. Auch die Wahl eines Stellvertreters wird dann auf der Tagesordnung stehen, nachdem Thomas Iseke jetzt schriftlich seinen Rücktritt erklärt hat.

