Neustadt

Malen gegen die Corona-Langeweile. Die VHS Hannover-Land hat die Sieger eines Malwettbewerbs vorgestellt, der Kindern über die schulfreie Zeit helfen solle. „Wir haben diesen Zeitpunkt bewusst gewählt, um den Kindern in der Region etwas Abwechslung in der Corona-Zeit zu bieten und um ihre Kreativität herauszufordern“, sagt Martina Behne, Geschäftsführerin der VHS. Der Aufruf stieß auf positive Resonanz: Insgesamt haben 18 Kinder und Jugendliche aus den Kommunen Garbsen, Neustadt und der Wedemark an dem Wettbewerb teilgenommen. Am Freitag fand die Preisverleihung in Neustadt statt.

Zur Galerie Malen gegen die Corona-Langeweile: Insgesamt haben 18 Kinder und Jugendliche aus den Kommunen Garbsen, Neustadt und Wedemark an dem Wettbewerb der VHS Hannover-Land teilgenommen.

Die Wahl der Gewinner erfolgte durch ein internes Auswahlverfahren des VHS-Teams. Pro Altersgruppe haben die Mitarbeitenden einen Hauptgewinner nominiert. Bei der anschließenden Auswertung durch Ulrike Kreft, der Koordinatorin des Malwettbewerbs, ergaben sich für die Altersgruppe der Acht- bis Zehnjährigen durch eine Stimmengleichheit gleich zwei Gewinnerinnen. „Es haben insgesamt drei Jungen teilgenommen, gewonnen haben aber letztendlich nur Mädchen“, so Kreft. „Wir sind begeistert, wie viel Mühe sich die Teilnehmenden gegeben haben. Die Auswahl der Gewinnerinnen fiel uns alles andere als leicht.“ Einen persönlichen Brief mitsamt kleinen Gewinnen hat jeder Teilnehmer per Post erhalten. Aus Datenschutzgründen werden die Namen hier nicht genannt.

Für die Preisverleihung war ursprünglich eine große Party mit allen Teilnehmern samt Familie und Freunden geplant. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, musste Kreft umplanen: „Es durften am vergangenen Freitag nur die Hauptgewinnerinnen mit einer Begleitperson vor Ort erscheinen. Wir haben trotzdem das Beste aus der Situation gemacht und im kleinen Kreis gefeiert.“ Neben einer Urkunde und einer Blume gab es für jede Hauptgewinnerin einen VHS-Gutschein, der für einen Flexi-Kurs, dem Programmbereich mit Kursen für Kinder und Jugendliche, eingesetzt werden kann. Ein gemeinsames Kuchenessen mit selbst gebackenem Kuchen aus der VHS-Ausbildungsküche rundete den Nachmittag ab.

Von Mario Moers