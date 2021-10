Schneeren

Zuerst brannte das Gasthaus San Stefan nieder, dann bedrohte ein Feuer am Samstag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Nachdem am Freitag das Traditionslokal den Flammen zum Opfer fiel, mussten die Neustädter Feuerwehren am Abend darauf erneut nach Schneeren ausrücken. Gegen 20.30 Uhr schlugen Flammen aus dem vorderen Dachbereich eines Wohnhauses im Grashopsweg.

Ob die Bewohner den Brand selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert haben, war am Sonntag von der Feuerwehr noch nicht zu erfahren. Sicher ist, dass sich alle Personen, die sich zu der Zeit in dem Haus im Neubaugebiet befanden, rechtzeitig und selbstständig in Sicherheit bringen konnten. Insgesamt 73 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schneeren, Mardorf und Neustadt begannen mit den Löscharbeiten.

Am Samstag brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Schneerener Grashopsweg. Quelle: Florian Hake

Zuerst entfernte man die Dachziegeln im betroffenen Bereich, um das Feuer in der darunterliegenden Dämmung und Holzlattung zu bekämpfen. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude, konnte aber kein Feuer im Innenbereich feststellen. Nachdem alle sichtbaren Flammen verschwunden waren, untersuchte man das Haus mit Wärmebildkameras auf verdeckte Brandnester. Es gab allerdings keine, so dass die Feuerwehr den Einsatz gut eine Stunde später beenden konnte.

Zur Galerie Die Brandruine des am Freitag ausgebrannten Restaurants San Stefan in Schneeren wurde inzwischen abgesperrt und gesichert.

San-Stefan-Ruine stört Nahwärmenetz

Erst sieben Stunden zuvor waren am Sonnabendmorgen die letzten Einsatzkräfte vom Schauplatz des wohl größten Brandes der jüngeren Zeit im Ort abgerückt. Rund 24 Stunden hatten mehrere Ortsfeuerwehren und Unterstützer des Technischen Hilfswerks (unter anderem des Ortsverbands Wunstorf) das verheerende Feuer im völlig ausgebrannten Gasthof San Stefan bekämpft.

Von dem Traditionslokal ist nur noch eine Ruine übrig. Eine Folge war, dass am Wochenende mehrere Wohnhäuser im Ort nicht mit Wärme durch das hiesige Nahwärmenetz versorgt werden konnten. Das Netz, das an die Schneerener Biogasanlage angeschlossen ist, war beschädigt worden. Die Stadtwerke begannen umgehend mit Tiefbauarbeiten, um den zerstörten Gebäudeteil zu entkoppeln und das Wärmenetz wieder in Betrieb zu nehmen.

Am Tag danach. Eindrücke der Brandruine des Restaurants San Stefan in Schneeren. Quelle: Florian Hake

In dem Gebäude loderten noch in den Morgenstunden am Samstag immer wieder neue Brände auf. Brandwachen der Feuerwehren Neustadt löschten diese im Flutlicht der THW-Lichtmasten. Nach dem massiven Löscheinsatz hatte man bereits den Innenraum der Gebäude mit Löschschaum geflutet. Weil das Gebäude sichtbar einsturzgefährdet ist, wurde es inzwischen mit einem Zaun gesichert. Einige Teile sind bereits mit einem Bagger abgerissen oder geräumt worden.

Ermittlungen am Montag

Die Kriminalpolizei hat angekündigt, beide Brände am Montag zu untersuchen. Nach Auskunft der Feuerwehr hatten sich zum Zeitpunkt der Alarmierung, gegen 14 Uhr am Freitag, zwei Personen in dem Gebäude befunden. Eine davon erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Sie wurde in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Eine weitere Person wurde vor Ort versorgt, nachdem sie giftige Rauchgase eingeatmet hatte.

Um wen es sich bei den Verletzten handelt, darüber gibt die Feuerwehr keine Auskunft. Neben dem Restaurant war in dem historischen Gebäudekomplex ein Friseur-Salon und ein Geschäft für Treppenlifte untergebracht.

Von Mario Moers und Britta Mahrholz