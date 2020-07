Neustadt

Am Donnerstag ist immer was los in Neustadts Fußgängerzone. Die Neustadt-Deals-Werbeaktion der Innenstadtkaufleute geht mit einem Late-Night-Shopping in die letzte Runde. Am Donnerstag, 7. Juli, haben die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. Um den Einkauf in der Marktstraße noch attraktiver zu machen, werden Stelzenläufer, Musiker, Artisten und ein Seifenblasenmann die Besucher unterhalten. Diesen Donnerstag konnten die Passanten der renommierten Bodypainting-Künstlerin Gesine Marwedel bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Bodypainting Künstlerin Gesine Marwedel sorgt mit ihren Models Sarah Knust und Ben Ebert für Aufmerksamkeit in Neustadts Fußgängerzone. Quelle: Mario Moers

„Wir freuen uns, dass die Donnerstage so gut angenommen werden und hoffen auf einen tollen Abschluss“, zieht Citymanagerin Jana Schadwinkel zufriedene Zwischenbilanz. Die Neustadt-Deals werben seit Mitte Juni mit Gutscheinaktionen und kleinen Attraktionen für den Einkauf in Neustadt. Auch die hiesigen Geschäfte hatten zuvor unter den Folgen der Pandemie gelitten. Inzwischen hat sich die Situation verbessert. Die Werbeaktion trägt dazu ihren Teil bei.

