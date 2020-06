Neustadt-Deals: Gutscheinaktionen sollen Lust auf Einkaufen machen 

Neustadt

Große Plakate machen bereits an den Einfallstraßen der Kernstadt auf die jüngste Aktion der Wirtschaftsförderung Neustadt aufmerksam: Die so genannten Neustadt-Deals starten am Donnerstag und sollen bis 9. Juli Kunden in die Innenstadt locken. „Wir möchten mit einer großen Coupon-Aktion der Anliegergeschäfte mehr Menschen für Einkäufe in der Innenstadt begeistern“, sagt Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Grundsätzlich gebe es eine steigende Tendenz, „die wollen wir weiter fördern“.

Die Gutscheine sollen nicht die einzige Aktion bleiben: Weitere kleine Attraktionen seien für den Bereich rund um die Marktstraße geplant. Den Auftakt machen Stelzenläufer. Sie verteilen als Walk-Act am Donnerstagnachmittag die Gutscheinblätter. „Die Aktion Neustadt-Deals endet im Juli mit einem Late-Night-Shopping“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel.

Anzeige

Neue Gemeinschaft finanziert die Aktion

„Finanziert wird die Aktion von der Partnerschaft Innenstadt, einem Zusammenschluss von Eigentümern, dem Stadtmarketing, der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) und der Stadt, organisiert von der Wirtschaftsförderung“, sagt Hemens. Die Gruppe habe sich während der Corona-Krise gebildet und könnte auch zukünftig zu einer Basis für weitere Aktionen mit dem Ziel der Innenstadtbelebung werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Aufkleber begrüßen Kunden

Eine Neuerung gibt es bereits zu sehen: Fußbodenaufkleber begrüßen Kunden der Innenstadt zum Beispiel auf der Marktstraße und am Heini-Nülle-Platz. Die 150 Zentimeter breiten Sticker heißen die Kunden willkommen und weisen zusätzlich auf die aktuellen Bestimmungen und Verhaltensweisen hin. Mindestabstand und Mund-Nase-Bedeckung in den Geschäften und auf dem Wochenmarkt sind immer noch gefordert. „In den Geschäften funktioniert das wirklich gut. Auf dem Wochenmarkt gibt es leider immer wieder zum Teil heftige Diskussionen mit dem Marktmeister, wenn er Besucher auf diese Verpflichtung aufmerksam macht“, sagt Martin Schwalb von der Stadtverwaltung.

So muss es sein: Martin Schwalb trägt Mund-Nase-Schutz auf dem Wochenmarkt. Quelle: Mirko Bartels

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels