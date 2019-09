Neustadt

Sandreste auf der Wiese erinnern noch an den City Beach, der im Sommer am Basketballfeld nahe dem Schloss Landestrost zum Verweilen einlud. Nun ist angedacht, die Fläche möglicherweise als Parkplatz für Kunden der Volkshochschule auszubauen. Die Bildungseinrichtung soll in den neuen Westflügel von Schloss Landestrost einziehen – doch die bisher vorhandenen Parkplätze auf dem Schlosshof sollen künftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Parkpalette am Amtsgericht ist vom Tisch

Die Stiftung Kulturregion plant stattdessen, 32 Stellplätze auf der Wiese am Sportboothafen anzulegen, wie Geschäftsführerin Anja Römisch auf Nachfrage bestätigt. Gemeinsam mit der Stadt habe man viele andere Möglichkeiten geprüft, sagt sie. Darunter war auch die Idee, am Amtsgericht eine Parkpalette zu bauen, um dort mehr Fahrzeuge unterbringen zu können. Diese Pläne seien inzwischen vom Tisch, sagt Stadtplaner Friedrich Wippermann. Wie die neue Lösung aussehen soll, sei aber noch nicht fertig verhandelt.

Schlosshof soll für Autos gesperrt werden

Für Römisch ist klar, dass ein Parkplatz auf der Wiese schön gestaltet und bepflanzt würde. „Und wir gehen davon aus, dass die Kunden der Volkshochschule sich freuen, wenn sie Parkplätze in der Nähe finden.“ Wenn erst der neue Schlossflügel steht, sollen keine Autos mehr auf dem Schlosshof parken dürfen – die Zufahrt soll abgesperrt werden, sagt Römisch. „Jetzt wird der Hof zugeparkt, und nachts hat es hier schon sowas wie Autorennen gegeben.“

Ortsrat hätte gern früher mitgeredet

Ortsbürgermeister Johannes Laub ( CDU) und UWG-Sprecher Willi Ostermann finden es misslich, dass der Ortsrat in diese Überlegungen im früheren Stadium noch nicht einbezogen worden ist – man habe bisher nur über Anlieger von den Plänen gehört, sagt Laub. Beide halten die Parkplätze auf der Wiese für eine schlechte Lösung, auch wenn sie umpflanzt würden. „Wer vom Schloss hinab blickt, sieht die Autos trotzdem“, sagt Laub. Auch Ostermann äußert große Bedenken, hält die Grünfläche für schützenswert.

Thema wird ohne Öffentlichkeit verhandelt

Die entsprechende Vorlage wird nach Informationen dieser Zeitung im nicht öffentlichen Teil der Ortsratssitzung am Mittwoch, 4. September, behandelt. Als Grund könnte man verstehen, dass in der Vorlage auch Ausgleichszahlungen zwischen Stadt und Region thematisiert werden. Allerdings liegt auch der Verdacht nahe, dass man sich nach den langen Verhandlungen eine zusätzliche öffentliche Debatte ersparen will.

