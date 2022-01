Neustadt

Ein Bauvorhaben im Schutzgebiet hat so seine Tücken. Das hat die Stadt Neustadt aktuell am Beispiel des geplanten Deichbaus am Silbernkamp einmal wieder erlebt. Weil das Planfeststellungsverfahren sich über Jahre hinzog, müssen einige Gutachten nun erneut erstellt werden, berichtet der zuständige städtische Fachbereichsleiter Infrastrukturen, Jörg Homeier.

Die Leinewiesen zählen zum Flora-Fauna-Habitat, sind nach EU-Richtlinie geschützt, was Veränderungen kompliziert macht. Man habe unter anderem darum kämpfen müssen, dass der Deich wie gewünscht 50 Meter von der Grundstücken der Anlieger entfernt verlaufen soll, berichtet Homeier. Das sei etwa bei der zuständigen Naturschutzbehörde der Region nicht allen Zuständigen gleich eingeleuchtet. Und das sei nur ein Beispiel für die vielfältigen Fragen, denen die Prüfer jeweils nachgegangen seien.

Der Deich verläuft von der Röntgenstraße im Bogen bis zur Festungsspitze am Schloss Landestrost. Quelle: Grafik: Amparo Llorens-Gracia

Planfeststellungsbeschluss für den Deich liegt vor

Nun liege der Planfeststellungsbeschluss seit Ende 2021 vor „Ich bin wirklich sehr glücklich darüber“, sagt Homeier. Die Ausführungsplanung habe die Stadt bereits parallel zum Verfahren weiter vorangetrieben. Dennoch könne man nun immer noch nicht gleich mit dem Bau beginnen. „Weil das Verfahren so lange gedauert hat, sind jetzt einige Gutachten nicht mehr aktuell, die wir dafür vorlegen mussten“, sagt Homeier. So müssten einzelne Untersuchungen jetzt wiederholt werden.

Baubeginn wahrscheinlich Anfang 2023

Er rechne nun mit einem Baubeginn etwa Anfang 2023, sagt Homeier. Nachdem sich in den ersten Planungsphasen vor allem Gegner des Projekts zu Wort gemeldet hatten, habe er inzwischen auch mit etlichen Befürwortern Kontakt gehabt, sagt Homeier. Insbesondere nach den Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im vergangenen Jahr hätten sich besorgte Hinterlieger bei der Stadt gemeldet.

Die Stadt hofft auf rund 2,8 Millionen Euro Zuschüsse vom Land für das Vorhaben, die Kosten schätzt sie auf 4,5 Millionen Euro. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz prüfe aktuell die Förderfähigkeit. Nach dem Bau bleibe die Deicherhaltung noch einige Jahre Sache der Stadt, sagt Homeier. Er hoffe, dass die Bewohner des geschützten Gebiets dann einen Deichverband gründeten, wie auch in Stöckendrebber und Bordenau geschehen.

Von Kathrin Götze