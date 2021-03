Neustadt

Der Deichbau am Silbernkamp soll voraussichtlich im nächsten Jahr starten. Aktuell läuft noch das Planfeststellungsverfahren, in dem Anlieger und Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Ab Dienstag, 30. März, hat der zuständige Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Erörterung geplant. Üblicherweise finden diese im persönlichen Gespräch statt, nun ist aber eine so genannte Onlinekonsultation vorgesehen.

„Sie erhalten dabei Zugang zu allen Informationen, die sonst im Erörterungstermin übermittelt worden wären, und können sich zwischen dem 30. März und dem 16. April dazu äußern“, erläutert Silvio Behrmann vom NLWKN. Auch Betroffene, deren Belange von dem Vorhaben berührt werden, könnten sich noch an der Konsultation beteiligen. Sie können den erforderlichen Onlinezugang zu den Unterlagen beim Landesbetrieb erhalten. Detaillierte Informationen sowie ein Kontaktformular sind auf www.nlwkn.niedersachsen.de/silbernkamp zu finden. Die Onlineerörterung ist im sogenannten Planungssicherstellungsgesetz verankert, das verhindern soll, dass Planungen wegen der Corona-Pandemie verzögert werden.

Der Deich soll in einem Bogen rund 50 Meter von den Häusern entfernt von der Festungsspitze im Norden bis zur Röntgenstraße im Süden reichen, um das Wohngebiet Silbernkamp vor einem Jahrhunderthochwasser zu schützen. „Ich bin überzeugt, dass wir ihn brauchen“, sagt Ostermann. Das Bauwerk wird 1100 Meter lang und bis zu 3,50 Meter hoch. Die Stadt schätzt die Kosten für das Vorhaben auf rund 4,5 Millionen Euro, sie hofft auf rund 2,8 Millionen Euro Zuschüsse vom Land. Zum Vorhaben gehören auch Abgrabungen im Deichvorland, die weiteren Raum für Wasser schaffen und gleichzeitig Material für den Deichbau erbringen sollen.

Der Deich verläuft von der Röntgenstraße im Bogen bis zur Festungsspitze am Schloss Landestrost. Quelle: Grafik: Amparo Llorens-Gracia

Ein Arbeitskreis von Anliegern und anderen Interessierten hat die Vorbereitungen begleitet. Ratsherr Willi Ostermann gehörte dazu. „Mir sind keine Einwendungen bekannt, die den Ablauf stören würden“, sagt er. Die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Fachbereichsleiter Jörg Homeier habe den Arbeitskreis in den vergangenen Jahren gut betreut und auf dem Laufenden gehalten.

Viele werden wohl den unverstellten Blick in die Leineaue und die ursprüngliche Landschaft dort vermissen. Und es gibt immer noch etliche Anwohner, die den Sinn des Deiches grundsätzlich bezweifeln, weil sie bei einem Leinehochwasser befürchten, das Wasser könne eher von unten oder aus anderen Richtungen in das Wohngebiet dringen, wie es vor längerer Zeit schon mal vorgekommen ist. Allerdings haben die Planer nahe der Festungsspitze von Schloss Landestrost, wo der Deich ansetzt, ein mächtiges Schöpfwerk vorgesehen, das bei Bedarf das Wasser aus dem Hinterland wegbringen soll. Durch Deichtore an beiden Enden bleibt das Deichvorland während der hochwasserfreien Zeit erreichbar.

Von Kathrin Götze