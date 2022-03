Neustadt

Auch in Neustadt besteht eine große Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Friedensdemo auf dem Marktplatz zum Ausdruck gebracht. Rund 150 Menschen versammelten sich dort am Freitagnachmittag.

Manche haben Schilder mitgebracht. „Frieden und Freiheit für die Ukraine“ und „Peace“ steht darauf. Eine Frau hat sich eine Regenbogenfahne umgehängt. Alle hören den Rednern zu, applaudieren zwischendurch. Die Redner, das sind Mitglieder aus drei Ratsfraktionen, und Ben Ryback, stellvertretender Schülersprecher des Gymnasiums.

Zur Galerie Rund 150 Neustädterinnen und Neustädter haben sich am Freitagnachmittag, 11. März 2022, zu einer Friedensdemonstration versammelt. Wir haben einige der Anwesenden gefragt, was sie umtreibt.

Sie alle versuchen, in Worte zu fassen, was sie bewegt. Von Wut und Trauer, Ratlosigkeit und Angst ist die Rede. Jaron Akkermann von den Grünen plädiert für einen Verzicht auf fossile Brennstoffe aus Russland – weil diese den Krieg finanzierten. Sebastian Streich von den Jusos bricht die Stimme, als er sagt, dass er niemals damit gerechnet habe, seinem Sohn erklären zu müssen, was Krieg ist.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Russen in Deutschland nicht mit Regime gleichsetzen

Sichtlich mitgenommen ist auch Mohamed Khaled. Er spricht davon, wie ihn der Anblick der Massengräber in der Ukraine erschüttert hat. So etwas kenne er nur aus dem Geschichtsunterricht. Ben Ryback, mit 18 Jahren der Jüngste unter den Rednern, bringt eine sehr konkrete Sorge junger Männer zur Sprache: Wird er in die Bundeswehr eingezogen werden? Er ruft zudem dazu auf, in Deutschland lebende Russen nicht mit dem Regime in Russland gleichzusetzen. Eine Spaltung dürfe es durch diesen Krieg nicht geben.

Sorgen und den Aufruf zu helfen haben alle in ihren Beiträgen aufgegriffen. Sie betonen aber auch, dass sie Hoffnung haben. Hoffnung auf ein Europa, das gemeinsam handelt, und darauf, dass am Ende Freiheit und Demokratie siegen werden.

Von Beate Ney-Janßen