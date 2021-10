Neustadt

Wann genau im 19. Jahrhundert der letzte Biber in Neustadt gesichtet wurde, ist strittig. 1851, erzählt man sich in Historikerkreisen, für das Land Niedersachsen gilt 1819 als das Jahr, an dem der Nager verschwunden war. Kurz nach der Jahrtausendwende kehrte er zurück. Nach Schätzungen des Angelvereins ASV Neustadt leben derzeit rund 50 Tiere im Neustädter Land. Deren Spuren und einige ausgestopfte Exemplare sind derzeit das Thema einer kleinen Sonderausstellung des Museums für Stadtgeschichte. Die beweist, welchen Stellenwert die Rückkehr der Dammbauer aktuell in unserer Lebenswelt hat. Der Anblick angenagter Baumstämme am Kolk oder die Nachrichten über eine geplante Biber-Auffangstation des Angelvereins ASV Neustadt werfen Fragen auf und regen zu Diskussionen an.

Das Museum zur Stadtgeschichte zeigt vom 4. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 eine kleine Sonderausstellung zum Biber. Quelle: Mario Moers

Auffangstation weiter geplant

Die Ausstellung im Stadtmuseum ist ein kleiner Beitrag. Indem sie Besuchern etwa ermöglicht, die Tiere einmal ganz in Ruhe und von ganz nah zu betrachten. Der Kot der Tiere ist ausgestellt, ein angenagter Stamm. Ein echtes Fell ist erstaunlich viel weicher, als es auf den ersten Blick scheint. Gleichwohl macht die kleine, etwas zusammengewürfelte Ausstellung auch Lust auf mehr. Das wirft die Frage auf, was eigentlich aus der Biber-Auffangstation wurde, für die der ASV im vergangenen Jahr einen geeigneten Standort gesucht hat? Damals hatte der Vorsitzende und Biber-Berater Holger Machulla das alte Freibad ins Gespräch gebracht. Aktuell bemüht man sich allerdings um einen andere Standort. Auf welchen Standort genau man dabei schielt, bleibt vorerst unter Verschluss. „Die Suche nach einem geeigneten Grundstück gestaltet sich äußerst schwer“, erzählt Machulla. Der ASV bleibt am Ball. „Eine Auffangstation könnte von überregionalem Interesse sein“, sagt er. Angesichts der neuen Popularität des Bibers sei eine Förderung gut vorstellbar, wenn man die entsprechenden Partner und Behörden von dem Projekt in Neustadt überzeugt, schildert Machulla das Vorhaben.

Das Museum zur Stadtgeschichte zeigt vom 4. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 eine kleine Sonderausstellung zu Biber und Co. Quelle: Mario Moers

Die Ausstellung „Biber in der Leine“ ist noch bis März 2022 im Museum für Stadtgeschichte, An der Liebfrauenkirche 7, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind freitags von 10 bis 12 Uhr und sonntags 15 bis 17 Uhr. Besucher und Schulklassen können auch auf Anfrage in das Museum. Anmeldungen telefonisch unter (0 50 32) 9 43 18.

Von Mario Moers