Neustadt

„Wer ist das hier, ein Ahlden oder Manne Dangers? Bist du das dahinten?“ Wenn die Mitglieder des Männergesangvereins Poggenhagen (MGV) heute auf das Gruppenfoto zur Gründung blicken, müssen sie bei manchem zweimal hinschauen – man ist älter geworden. 50 Jahre alt wird der Verein dieses Jahr. Das Jubiläum feiern die Sänger angemessen mit einem großen Konzert im Landgasthaus Meyer. Am Samstag, 9. Oktober, stehen neben dem Männerchor auch die Neustädter Leinelerchen und der Chor Kalinka auf der Bühne.

Wiederbelebte Tradition

In geselliger Runde macht auch das „Nachsingen" bei einem Glas Bier besonders Spaß. Quelle: privat

„Angefangen hat alles auf dem Erntedankfest 1971“, erinnert sich Gründungsmitglied Horst Rieke, heute 87 Jahre alt. Zwar hatte es bereits seit 1887 einen Gesangverein gegeben im benachbarten Moordorf, der allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg nicht reaktiviert worden war. „In meiner Jugend und auch später noch waren die Gesangvereine schon einmal am Aussterben“, erzählt Rieke. Die Sangeslust im Froschdorf neu geweckt hat ein Zugezogener. Der spätere langjährige Vorsitzende Hubert Gaus war ein begeisterter Sänger und aus Bockenem (Landkreis Hildesheim) nach Poggenhagen gekommen. In Ermangelung eines Vereins hatten er und einige Kameraden begonnen, in Bordenau zu singen. Von dort stammte schließlich auch der erste Leiter des 1971 gegründeten Chors, Gerhard Bruns. In geselliger Runde hatte Gaus mehrere Männer beim Erntedankfest ermuntert, doch endlich einen eigenen Verein zu gründen. „Um es fest zu machen, eilte er noch fix nach Hause, wo er ein Blatt Papier aus dem Schulheft seines Sohnes zog, um darauf unsere Unterschriften festzuhalten“, erzählt Rieke.

Mitsänger gesucht

Die aktuelle Flagge des Männergesangvereins Poggenhagen links und die des historischen Moordorfer Gesangvereins von 1897. Quelle: privat

Seit diesem Tag, dem 16. September 1971, treffen sich die Poggenhäger Sänger jeden Montag um 19 Uhr im Clubhaus des TSV Poggenhagen, Stahlhopsberg 6. Zu Hochzeiten sangen fast 50 Aktive in dem Verein, heute sind sie noch ein gutes Dutzend aktive Sänger. Der Altersdurchschnitt ist hoch. Wie in der Gründungszeit stehen die traditionellen Gesangvereine auch heute nicht hoch im Kurs. „Neue Leute sind uns immer herzlich willkommen, wir freuen uns über Zuwachs“, wirbt der Vorsitzende Rainer Kuhnke. Das Repertoire des Vereins umfasst einen großen Katalog vorwiegend volkstümlicher Lieder. Das „Ännchen von Tharau“ zählt dazu, das „Schifferlied“ oder das Lieblingslied des 2019 verstorbenen Gründers Gaus: „Pferde zu vieren traben“. Der Vorliebe für dieses Liedgut, das heute droht in Vergessenheit zu geraten, entspricht auch das Motto des Vereins: „Deutsches Wort und deutscher Sang, haben einen guten Klang“, ist auf die Fahne des Männergesangvereins gestickt.

Poggenhagens Männergesangverein bei einem Auftritt im Schloss. Den Takt gibt jedoch eine Dame an: Chorleiterin Galina Schneider. Quelle: Frank Oheim

Das Jubiläumskonzert im Saal des Landgasthauses Meyer, Bahnhofstraße 2, am Samstag, 9. Oktober, beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es gilt die 2-G-Regel. Über vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon (05032) 3360.

Von Mario Moers