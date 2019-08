Der ehemalige Neustädter HAZ-Redakteur Dirk von Werder sammelt Geschichten wie diese. Er war beim Mühlenfest am Pfingstmontag in Vesbeck, und er will für seine Sammlung auch andernorts mit Menschen ins Gespräch kommen. „Ich freue mich auf ungewöhnliche, spannende, aber auch unterhaltsame Geschichten aus Vesbeck und allen anderen Dörfern des Neustädter Landes“, sagt er und fügt an: „Es muss ja nicht um Mord und Totschlag gehen. Sondern auch Kurioses, Lustiges und Alltägliches, das sich lohnt, aufgeschrieben zu werden.“ Wer etwas zur Sammlung beitragen will, bevor es in Vergessenheit gerät, erreicht Dirk von Werder per E-Mail an dirk.vonwerder@gmx.de. lz