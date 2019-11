Hagen

Heinz Samuel hat Angst und spricht trotzdem. „Wenn ich von dem Schicksal meiner Familie erzähle, werden alte Wunden neu aufgerissen“, sagt er. Als Nachfahre der einzigen jüdischen Familie, die während der NS-Zeit auf einem Dorf im Neustädter Land lebte, ist der 66-Jährige am Sonntagmorgen zum zehnten Jahrestag der Gedenktafel „Gegen das Vergessen“ als Redner in den Ort eingeladen, aus dem seine Eltern und Verwandte 1937 vertrieben wurden.

Wenn er in der voll besetzten Jakobuskirche, die Kippa tragend, über das Schicksal seiner Familie spricht, möchte er lieber nicht fotografiert werden. „Schon damals, als die Gedenktafel entstanden ist, erreichten mich judenfeindliche Reaktionen“, erklärt er seine Vorsicht.

Antisemitische Reaktionen

Es ist das erste Mal, dass er und die Mitorganisatoren des an der Grundschule angebrachten Mahnmals über diese Briefe sprechen. „Auch mich erreichte damals ein anonymes mehrseitiges Schreiben, in dem der Absender den Juden selbst die Schuld an der Shoa gab“, berichtet Heinz Busse, heute 86-Jahre alt. Vor zehn Jahren schwieg man über die antisemitischen Pamphlete. Man wollte der hasserfüllten Ideologie des Verfassers keine Plattform geben in den Tagen des Gedenkens. Zum Jahrestag fühlen sich beide verpflichtet, die verschwiegene Episode in der Geschichte der Gedenktafel zu erzählen.

Wo sind die Namen der Opfer? Am 18. November 2006 veröffentlichte der Pastor aus Kirchwehren und Seelze, Peter Büttner, einen Kommentar zum Volkstrauertag. Er gab der Dorfgemeinschaft Hagen den Anstoß, die Geschichte der Judenvertreibung im Dorf aufzuarbeiten, wie Heinz Busse berichtet. 2009 wurde eine Gedenktafel „Gegen das Vergessen“ an der Grundschule aufgehängt. Hier ist der Kommentar von damals im Wortlaut: „Morgen ist Volkstrauertag. Dies ist kein kirchlicher Feiertag, aber ein ganz wichtiger. Er wird in den meisten Kirchen begangen. Vor den Denkmälern finden Feiern mit kirchlicher Beteiligung statt. An diesem Tag wird an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Es ist kein Feiertag nur für Alte oder Vereine, sondern für alle. An den Denkmälern stehen die Namen der in den Weltkriegen getöteten Soldaten; in den Gottesdiensten werden sie verlesen. Meist folgt der Satz: „Außerdem gedenken wir allen Opfern von Gewalt und Unrecht.“ Wo sind diese Namen? Für uns in der Kirche ist jeder Mensch wichtig, jeder mit dem eigenen Namen. Deshalb gibt es ja auf kirchlichen Friedhöfen keine anonymen Bestattungen. Wo sind die Namen derjenigen, die währen der Nazizeit auf Grund ihres Glaubens verschleppt und ermordet wurden? Oder weil sie eine damals „falsche“ Überzeugung hatten? Das gab es selbst im kleinsten Dorf.“ Wo sind die Namen derjenigen, die die Angst nicht mehr aushielten und am Leben verzweifelten? Wo sind die getöteten Zivilisten? Wo sind die Namen der zwangverschleppten Fremdarbeiter, der fern der Heimat wie Sklaven schufften mussten? Und es nicht überlebten! Wo sind diese Namen? Es wird höchste Zeit. Es leben nicht mehr so viele Menschen, die sich noch an diese Zeit erinnern. Doch Erinnerung ist wichtig. Nicht, um zu verurteilen, sondern zur Ehre der Opfer. Wo sind ihre Namen? Sie sollen nicht nur bei Gott sein, sondern auch bei uns Menschen.“

Angst vor dem Rechtsruck

„Das Gefühl, dass der Rechtsruck in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, löst in mir ein Angstgefühl aus. Vielleicht war diese Einstellung überhaupt nie weg“, erklärt Samuel den Sinneswandel. Alle Beteiligten nutzen die Andacht, um eine Brücke zu schlagen, von der Gedenktafel zur aktuellen Situation der Juden in Deutschland – wenige Wochen nach dem versuchten Massenmord in einer Synagoge in Halle. „Wer die Augen verschließt vor der Vergangenheit, wird blind für die Gegenwart“, zitiert Pastor Dirk Heuer den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.

Intensiv und würdevoll

Es ist eine außergewöhnliche Andacht. Wohl für jeden Teilnehmer, alt und jung, ist spürbar, wie intensiv und würdevoll die fast zweistündige Veranstaltung ist. Ehrliche Anteilnahme im Rückblick, im Jetzt und mit dem Blick in die Zukunft, zeichnet die Wortbeiträge aus. „Als einziges Dorf Neustadts, in dem damals eine jüdische Familie lebte, haben wir eine besondere Verantwortung“, sagt Busse. Dass dieses Gedenken auch nach zehn Jahren anhält, ist der Aufarbeitung zu verdanken, die er seit Mitte der Neunzigerjahre wesentlich vorangetrieben hat.

Familie kehrte trotz übler Schikanen zurück

In seinem Buch „Ein Dorf in der Zeit des Nationalsozialismus“ hat Busse das Schicksal der Familie Samuel beleuchtet, die in Hagen in den Dreißigerjahren eine Fleischerei betrieb. Obwohl Heinz Samuels Familie in der NS-Zeit auf übelste Art aus dem Ort vertrieben wurde, waren seine Eltern nach dem Krieg hierher zurückgekehrt. „Mein Vater wog nur noch 32 Kilogramm, als er als Überlebender dreier Konzentrationslager zurückkam“, erzählt Samuel. Als Kind in Hagen aufgewachsen, erlebte er selbst eine ausgeprägte Judenfeindlichkeit. „Man hatte nie das Gefühl, von der Dorfgemeinschaft akzeptiert zu sein“, erzählt er.

Auch Heinz Busse erinnert sich, wie die Verfolgung der Familie Samuel auch lange nach dem Krieg totgeschwiegen wurde. „In der Dorfchronik sind der Zeit zwischen 1933 und 1945 gerade einmal 31 Zeilen gewidmet“, erzählt er. Busse hatte selbst an der Chronik mitgearbeitet. „Dafür muss man sich eigentlich schämen“, sagt er.

Weitere Andacht ist in Neustadt geplant Eine Gedenkveranstaltung am Mahnmal für die Neustädter Opfer der Judenvernichtung, Zwischen den Brücken, ist für Sonnabend, 9. November, 12 Uhr, geplant. Um 11.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer am ehemaligen Standort der Synagoge an der Mittelstraße und gehen von dort zum Mahnmal. Erinnert wird an die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der Juden in Neustadt, an die Zerstörung der Synagoge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und die Verbrennung der jüdischen Kultgegenstände zwischen den Leinebrücken – an der Stelle, wo heute das Mahnmal steht. Der neue Bürgermeister Dominic Herbst wird ein Grußwort am Mahnmal sprechen, Mitglieder der evangelisch-lutherischen und der katholischen Gemeinden haben ihre Beteiligung an der Gedenkveranstaltung zugesagt. Bereits am Freitag, den 8. November, ab 9 Uhr werden Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums die 23 in Neustadt verlegten Stolpersteine reinigen.

Von Mario Moers