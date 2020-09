Schneeren

„Ich lasse mich nicht gerne als Heuschrecke bezeichnen, wir sind ein Private-Equity-Unternehmen“: Projektleiter Thomas Breer von der Deutsche Glasfaser ( DG) bringen Anfeindungen gegen seinen Arbeitgeber nicht aus der Fassung. Er kennt die Vorwürfe, mit denen er am Montagabend unter anderem konfrontiert wurde. Dazu zählten die Interessenvertretung internationaler Investoren am Unternehmen und Schäden, die die DG beim Verlegen der Glasfaserkabel an Straßen und Leitungen anrichtet. Breer war auf diese Kritik vorbereitet.

Im Saal des Restaurants San Stefan in Schneeren konterte er die Vorwürfe von anwesenden Hauseigentümern an seinem Arbeitgeber souverän. Der Ortsrat hatte die beiden im Dorf konkurrierenden Anbieter Deutsche Glasfaser und der Stadtwerke Neustadt (Rasannnt) eingeladen, um ihre Ausbauvorhaben vorzustellen.

„ Apple schneidet schlechter ab“

Breer ist sogar auf die Frage nach den schlechten Bewertungen auf der Bewertungsplattform Trustpilot vorbereitet. Die springt einem bei der Google-Suche quasi entgegen. „ Apple und Volkswagen schneiden noch viel schlechter ab, das sagt viel über die Glaubwürdigkeit solcher Seiten aus.“ Zum Beweis hatte er einen Screenshot mit den miesen 1-bis-2-Sterne-Wertungen in seine Präsentation mitgebracht.

Hauseigentümerinnen sucht man auf der Info-Veranstaltung zum Glasbau-Ausbau im Schneerener Restaurant San Stefan vergeblich. Quelle: Mario Moers

Schwieriger Auftakt im Nordosten der Region

Das Fiasko zum Auftakt beim Glasfaserausbau in Burgwedel ist den Besuchern der Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es hätte den Projektleiter wohl einiges Improvisationstalent abverlangt. Denn im Nordosten der Region, wo die Deutsche Glasfaser in den letzten Wochen bereits Hunderte Anschlüsse gelegt hat, häuft sich derzeit die Kritik an deren Verlegepraxis.

Ein Bericht der HAZ/NP vom Dienstag beschreibt ausführlich, wie bei den Arbeiten Wasser-, Strom- und Telefonleitungen beschädigt wurden. Und das in einer Häufung, die über dem Durchschnitt bei solchen Arbeiten liegt – das sagt zumindest der Energieversorger Avacon. „Wir mussten teils den Austausch der Mitarbeiter einfordern, weil diese noch nie ein Straßenpflaster aufgenommen hatten“, kritisierte Burgwedels Bürgermeister Axel Düker die Subunternehmer. Die hätten Kabel sogar mitten durch frische städtische Anpflanzungen gelegt. Keine gute Werbung inmitten der laufenden Nachfragebündelung in anderen Teilen der Region.

Volltreffer: Die Rakete trifft die Wasserleitung unter der Mellendorfer Straße in Fuhrberg. (Archiv) Quelle: Nils Nitschke

Am Tag nach Bekanntwerden der Burgwedel-Lage übernimmt Deutsche-Glasfaser-Pressesprecher Dennis Slobodian die Verteidigung. „Wir arbeiten sehr schnell, schaffen in Niedersachsen wöchentlich bis zu 800 Anschlüsse, dabei kann es vorkommen, dass Fremdleitungen beschädigt werden“, so Slobodian. Dem Bürger und der Kommune entstünden keine Kosten. Die Deutsche Glasfaser und ihre Subunternehmer haften für die Schäden. Der Ausbau von Glasfaser in Hochgeschwindigkeit käme sogar den Kunden zugute. „Wir sprechen hier von einer Industrialisierung des Glasfaserausbaus“, sagt Slobodian. Ziel der Deutschen Glasfaser ist, bundesweit eine Millionen Anschlüsse herzustellen.

Daniel Wolter, der Geschäftsführer der Leinenetz GmbH, erklärt in Schneeren den geplanten Glasfaser-Ausbau der Stadtwerke Neustadt (Rasannnt) . Quelle: Mario Moers

Am Montagabend in Schneeren verspricht Breer sogar den flächendeckenden Ausbau aller Neustädter Ortschaften bis Weihnachten 2021. Diese Zielvorgabe ist neu und Breers Argument, mit dem er beim Infoduell der Anbieter überzeugen möchte. Neu ist auch die Information, dass die 40-Prozent-Quote des Unternehmens nicht, wie anfangs kommuniziert, für alle Ortschaften einzeln betrachtet wird, sondern (mehr oder weniger) im Ganzen. „Wenn 40 Prozent der 11.000 infrage kommenden Anschlüsse in Neustadt Interesse bekunden, werden wir hier zu 100 Prozent ausbauen“, sagt Breer.

Stadtwerke erwägen Netzöffnung Die Stadtwerke Neustadt erwägen offenbar, ihr bisher geschlossenes Glasfasernetz zu öffnen. „Es geht in Richtung offenes Netz. Das ist allerdings ein Punkt, der noch im Gesellschafterkreis besprochen werden muss. Aktuell können wir das noch nicht zusagen“, sagt Leinenetz Geschäftsführer Daniel Wolter am Montagabend in Schneeren. Die Konkurrenten Northern Access und Deutsche Glasfaser setzen beide auf ein sogenanntes offenes Netz. Das bedeutet, dass auch Drittanbieter wie etwa htp, Vodafone und Co. ihre Provider-Dienste über die Leitungen anbieten können. Für Kunden ist das ein Vorteil, weil sie langfristig nicht an einen Provider gebunden sind. Neu ist auch die klare Ansage der Stadtwerke, wie die Konkurrenz, TV-Streams über ihre Leitungen zu ermöglichen. In den nun bestellbaren Rasannnt-Paketen ist das noch nicht enthalten. „Fernsehen wird kommen“, kündigte Wolter an. Als zeitlichen Horizont für den flächendeckenden Ausbau in (bestenfalls) allen Ortschaften, planen die Stadtwerke fünf Jahre ein.

Und wenn nicht? Verfehlt die Nachfragebündelung (Stichtag 12. Dezember) die Quote, zieht sich die Deutsche Glasfaser nicht unbedingt aus Neustadt zurück. „Wenn wir Bereiche mit viel Nachfrage haben, werden wir uns das auch separat angucken“, so Breer. Solange die Nachfragebündelung läuft, bleibt also alles offen. Es gilt Ortsbürgermeister Stefan Porschas einleitender Lagebericht zum Anbieterwettstreit: „Noch ist kein Showdown, sondern noch High Noon.“

Von Mario Moers