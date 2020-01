Neustadt

Der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf will die Flüchtlingsarbeit weiter professionalisieren. Entstehen soll eine zentrale und professionelle Führung des Arbeitsfeldes Migration-Integration-Flüchtlingssozialarbeit im Diakonieverband Hannover-Land. Sie soll Stärkung sein für die in Neustadt bisher tätigen Koordinatoren für die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer, Yasmin Linicus (mit einer halben Stelle) und Dieter Jaehnke (als Vier-Stunden-Kraft), und dem Familiencafé Vielfalt als Willkommensort in Neustadt mit Leiterin Janet Breier.

Flüchtlingszahlen gehen zurück

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen sinken seit Jahren: 2017 kamen noch 240 Personen nach Neustadt, 2018 dann 174 und 2019 nur noch 74. Die Herausforderung liege inzwischen darin, die Integration der Geflüchteten zu begleiten, statt wie zuvor vor allem Soforthilfe zu leisten. Nun geht es darum, den neuen Mitbürgern eine echte Integration zu ermöglichen. Dazu gehören vielfach eigene Wohnungen, Arbeitsmöglichkeiten und manchmal auch das Bestreben, sich von den Helfern zu emanzipieren. Die Unterstützung erfordert neue Wege und auch mehr Wissen.

Professionalisierung ist bei der Integrationsarbeit gefragt

Das erfordere eine Professionalisierung, schreibt Superintendent Michael Hagen an die Stadt. Der Kirchenkreis werde das Arbeitsfeld Integration, wie etliche andere zuvor, an den Diakonieverband Hannover-Land weiterreichen und sich am Aufbau einer zentralen Leitungs- und Fachstelle der Flüchtlingsarbeit dort beteiligen, kündigt der Superintendent in dem Schreiben an. Die neue Führungskraft soll ein Gesamtkonzept für die Arbeit vorlegen, eine strukturierte Weiterbildung für die Mitarbeiter zum Integrationscoach errichten und sie auch sonst mit Aus- und Weiterbildung unterstützen. Überdies soll die Person neue, bedarfsorientierte Projekte und Konzepte entwickeln und sich auch um Qualitätsmanagement kümmern.

Kirche hofft auf städtischen Zuschuss

Den Großteil der rund 65.000 Euro Kosten für die Flüchtlingssozialarbeit im Kirchenkreis würde nach dem vorgelegten Plan die Diakonie übernehmen. Die Stadt soll einen Zuschuss von 17.500 Euro leisten – der Kirchenkreis hofft auf Förderung für den Projektzeitraum von drei Jahren. Darauf konnten sich die Politiker im Jugend- und Sozialausschuss im Dezember allerdings noch nicht einigen. UWG und CDU haben sich dafür ausgesprochen, zunächst ein Jahr abzuwarten, wie sich die Arbeit unter den neuen Voraussetzungen entwickelt.

Stadtverwaltung soll nicht übernehmen

Den Gegenvorschlag der Stadt, die Kosten einzusparen und die Arbeit im neuen Fachdienst Soziale Arbeit der Stadtverwaltung anzusiedeln, verwarfen die Politiker. Die Sozialarbeiter dort seien mit den bisherigen Aufgaben ausgelastet, sagt etwa UWG-Sozialpolitikerin Magdalena Itrich.

Das Familiencafé Vielfalt, erster Anlaufpunkt für die Integrationsarbeit des Kirchenkreises, läuft unterdessen nach der Weihnachtspause ab der nächsten Woche weiter: Ab Montag, 13. Januar, öffnet es wieder jeden Montag von 15 bis 16.30 Uhr.

Die Entscheidung über den Zuschuss für die Flüchtlingsarbeit fällt der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 9. Januar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal, Nienburger Straße 31.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze