Nöpke

Der Aufwand hat sich gelohnt. „Endlich wieder raus. Wir waren lange genug enthaltsam“, freut sich Heinz-Günter Jaster, Vorsitzender vom Freibadverein Nöpke, beim „Rock am Freibad“. Mehr als 250 Partyfreudige sind am Sonnabend ins Bad gekommen, um sich bei Fackelschein und Laternenlicht von den rockigen Klängen der Neustädter Band „Fidgets LIVE“ so richtig einheizen zu lassen. Nachdem im Vorfeld das DJ-Team Marius Arand und Patric Scheffler von Zeitlos für stimmungsvolle Beats sorgte, rocken Nico Möhrling und Marian Höper das Freibad. Gut gelaunt genießt das Publikum den Sommerabend ohne Masken, rückt immer näher an die Bühne und singt bei den bekannten Titeln mit.

Durchbruch kam mit der Neustädter Musiknacht

Zur Galerie 250 Besucher sahen am Sonnabend die Neustädter Band Fidgets LIVE im Freibad in Nöpke. Bei Fackelschein und Laternenlicht kam ordentlich Stimmung auf.

„Es freut mich besonders, dass wir heute in Nöpke auftreten. Hier hatten wir vor fünf Jahren unseren ersten Probenraum“, verrät Keyboarder Höper. Das fleißige Üben hat sich gelohnt. Immer mehr Auftritte folgten. Durch die Neustädter Musiknacht und „Steinhuder Meer in Flammen“ erreichte das Duo schließlich seinen Durchbruch. Seitdem begeistern die Musiker mit einer abwechslungsreichen und launig moderierten Mischung aus Rock, Pop, Schlagern und Hard Rock. „Uns folgt auf Instagram sogar die Band Fury in the Slaughterhouse“, verrät Höper schmunzelnd und legt auch gleich mit „Radio Orchid“ von den Furys los. „Wegen der steigenden Inzidenzwerte haben wir das Event in nur dreieinhalb Wochen aus dem Boden gestampft. Das war viel Arbeit, die sich aber gelohnt hat, und wir haben hier heute 50 freiwillige Helfer“, lobt Freibadchef Jaster das Engagement.

Von Carola Faber