22 Jahre hat Marlies Klischies in Borstel die Glocken geläutet – nun gibt sie ihr Amt an Karin Reimann weiter. Beim Gottesdienst am kommenden Sonntag, 2. Februar, möchte die Gemeinde die Glöcknerin aus Borstel um 10 Uhr in der Hagener Kirche verabschieden und sich für ihre Dienste bedanken.

„Wir freuen uns darüber, dass Frau Klischies dieses Amt so lange und so gewissenhaft versehen hat“, sagt Ulrike Dörries-Birkholz, Pastorin in den Kirchengemeinden Otternhagen, Hagen und Dudensen mit Borstel und Nöpke.

Glocken läuten auf der alten Schule

Borstel hat keine eigene Kirche oder Kapelle. Die Glocken, die es zu läuten gilt, sind auf dem Dach der alten Schule untergebracht. Am Seil muss dabei niemand mehr ziehen – das regelt bereits seit vielen Jahren eine elektrische Anlage. „Die schaltet das Geläut automatisch ein“, sagt Dörries-Birkholz.

Sonderfälle wie Sterbegeläut und der Glockenklang zu Beerdigungen müssen aber von Hand ausgelöst werden. Eine Aufgabe, der sich Klischies seit 1997 widmete. Eine Auszeit für die Glöcknerin gab es nur während der eineinhalbjährigen Umbauphase der Schule 2017 bis 2019 – ansonsten hat sie immer ihren Dienst versehen und rechtzeitig die Schalter betätigt.

„Besonders wichtig ist es, immer den Schlüssel zurückzudrehen, wenn man manuell geläutet hat, sonst funktioniert die Automatik nicht mehr, und die Glocke bleibt stumm“, sagt Klischies und fügt hinzu: „Ich habe das aber niemals vergessen.“

Die Glocke ist im Türmchen auf dem Dach der Alten Schule in Borstel untergebracht. Quelle: Kathrin Götze

Klischies hat selbst für Ersatz gesorgt

Mit nunmehr 71 Jahren habe Klischies den Posten weitergeben wollen und dabei gleich selber für Ersatz gesorgt, sagt die Pastorin. „Für uns ein Glücksfall: So mussten wir keine offizielle Suche starten.“ Den Posten könne nicht jeder übernehmen: Das Sterbegeläut teilt jeweils mittags der Gemeinde einen Todesfall mit. Gleiches gilt für Beerdigungen – auch die sind zumeist in der Mittagszeit. „Damit fallen berufstätige Gemeindeglieder aus“, sagt die Seelsorgerin.

Der Gemeinde bleibt Klischies in der Zukunft erhalten: Ihren ehrenamtlichen Dienst bei der Vorbereitung der Seniorengeburtstagstreffen und beim Besuchsdienst der Gemeinde will sie auch weiterhin versehen.

