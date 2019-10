Neustadt

Die Gruppe #Plastikkollaps geht am Sonntag, 20. Oktober, wieder auf die Suche nach Plastikmüll. Dieses Mal haben sich die freiwilligen Umwelthelfer die Nordböschung der B 6 zwischen der Bahntrasse und dem Großen Weg vorgenommen. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz vor dem ehemaligen Einrichtungshaus Hibbe, Großer Weg. Zusätzliche Helfer werden gern gesehen. Das Café Knoll unterstützt die Aktivisten wieder mit Kaffee und Kuchen.

Auf Whatsapp wurde eine Supportgruppe eingerichtet. Diese ermöglicht eine unbürokratische Organisation der Sammlungen. Wer die Gruppe unterstützen will, kann sich per E-Mail an info@plasikkollaps.de anmelden.

Die Gruppe #Plastikkollaps hat sich vor etwa zwei Jahren in den sozialen Netzwerken gegründet. Bei ihren gemeinsamen Aufräumaktionen haben die Mitglieder den gesammelten Müll mitunter in roten Säcken an Straßenecken gestellt. Auf einem Aufkleber war daran die Botschaft der Gruppe zu lesen: „Der nächste Papierkorb wäre so nah gewesen! Dieser Müllsack ist ein Mahnmal, kein Service!“

Von Mario Moers