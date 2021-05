Neustadt

Blumenkörbe und -türme sollen in diesem Jahr die Innenstadt quasi erblühen lassen. „Wir haben bei einer holländischen Firma insgesamt acht sogenannte Flower-Baskets und zusätzlich fünf Flower-Tower angemietet“, sagt City-Managerin Jana Schadwinkel. Erstere sind seit Montag an Lampen rund um den Marktplatz und am Heini-Nülle-Platz angebracht, letztere sollen ab der nächsten Woche die Marktstraße vor den Gebäuden von Sparkasse und Rahlfs Immobilien (ehemals Kaufhaus Hibbe) zieren. Blühen sollen die Blumen dann bis November.

Angenehm für die Mieter: Die niederländische Firma bietet Rundumservice an. Ihre Mitarbeiter kümmern sich um die Kultivierung, Anbringung, dauerhafte Versorgung und Bewässerung der Pflanzen.

Das Projekt soll wiederholt werden

Blumentürme, sogenannte Flower-Tower, sollen in der nächsten Woche aufgestellt werden. Quelle: privat

Die bunte Pracht ist ein Projekt der Partnerschaft für eine lebendige Innenstadt. Das ist ein Zusammenschluss von Hauseigentümern, Geschäftsleuten und der Stadt Neustadt. Die Mitglieder tragen etwa die Hälfte der Kosten. Das restliche Geld bringen Sponsoren auf. Die Idee zu mehr Grün an und auf der Einkaufsmeile kam von der Gemeinwohl-Ökonomie-Regionalgruppe Neustadt (GWÖ). „Die insektenfreundlichen Blühpflanzen sind ein tolles Projekt zum Wohl der Stadt und auch der Natur“, sagt Ilse-Marie Deppmeyer von der GWÖ. Wenn es nach den Organisatoren geht, sollen die Blumen auch im nächsten Jahr wieder blühen. Die Beteiligten bemühen sich auf verschiedenen Wegen eine langfristige Lösung und Finanzierung für die buntere und grünere Innenstadt zu finden.

Pfadfinder pflanzen auch Blumen in der Stadt

Auch die Pfadfinder vom Stamm St. Georg haben an einigen Stellen der Kernstadt Blumen gepflanzt. Quelle: privat

Mit ihrer Begrünungsaktion ist die Partnerschaft für eine lebendige Innenstadt nicht allein. In der vergangenen Woche haben die Pfadfinder von St. Peter und Paul ihr Motto „Als Pfadfinder mache ich nichts halb und gebe auch in schwierigen Situationen nicht auf“, neu interpretiert und in der Kernstadt Blumen gepflanzt, um „den tristen Alltag während der Pandemie ein wenig aufzuhellen“. Man wolle mit der Aktion ein Zeichen von Hoffnung setzten, heißt es von den Verantwortlichen. Umgesetzt haben die Aktiven ihren Plan in Absprache mit dem Fachdienst Stadtgrün und mithilfe einer Blumenspende der Firma Tannenland Landmarkt und Garten.

Von Mirko Bartels