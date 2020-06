Neustadt

Auf kleinere Staus vor der Schlossbrücke in Neustadt müssen sich Autofahrer noch bis Ende Juli einstellen. Bis dahin dauern die laufenden Sanierungsarbeiten an dem kurzen Abschnitt der Herzog-Erich-Allee. Dort wurden bereits die Geh- und Radwege erneuert. Es folgt die Sanierung des Straßenbelags. Altersbedingte Risse werden ausgebessert. Die Straße ist durchgängig einspurig befahrbar, allerdings kommt es an den Ampeln immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.

Die Schlossbrücke bleibt noch einen Monat lang Baustelle. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers