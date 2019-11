Poggenhagen

In die Teichwirtschaft an der Poggenhagener Straße sind am Mittwochabend oder in der folgenden Nacht Unbekannte eingedrungen. Sie entfernten gewaltsam ein Netz, das über dem Teich befestigt war und versuchten offenbar, Forellen zu stehlen.

Wie viele Fische sie tatsächlich fangen konnten, stehe noch nicht fest, berichtet Jürgen Winkler, der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes.

Zeugen sollten sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559125 melden.

Von Kathrin Götze