Neustadt/Eilvese

Die Zeugnisferien nahen, und auch die Osterferien sind nicht allzu weit entfernt: Damit trotz der Freizeit keine Langeweile aufkommt, bieten die Neustädter Jugendorganisationen zahlreiche Veranstaltungen für Kinder an. Für die meisten sollte man sich jetzt schon anmelden.

Basteln im Jugendhaus

Dem Vergnügen, schöne Dinge einfach selbst herzustellen, können sich Kinder ab acht Jahre am Montag, 31. Januar, 11 bis 13 Uhr, in Neustadts Jugendhaus hingeben. Das Team der Jugendpflege am Großen Weg lädt zu mehreren Bastelaktionen ein. Schmuck herstellen oder Flechtwerke aus Paracord, Holz bearbeiten, mit Filz und Wolle arbeiten oder auch mit Nadel, Faden und Stoff – das Team bereitet etliche Stationen vor, an denen Kinder am schulfreien Tag der Zeugnisferien Spaß haben können. Wer dabei sein will, zahlt 5 Euro. Anmeldungen werden telefonisch unter (05032) 84515 oder per E-Mail an jugendpflege@neustadt-a-rbge.de angenommen. Während des Bastelns müssen die Kinder FFP2-Masken tragen.

Jugendkunstschule veranstaltet Maskenball

Die Jugendkunstschule (Juku) Neustadt, Lindenstraße 13, möchte in die trübe Jahreszeit ein wenig Glitzer bringen: Für Montag, 31. Januar, von 16 bis 19 Uhr lädt sie Kinder ab acht Jahre zu einem Maskenball ein. Dort können die Kinder ein paar unbeschwerte Stunden mit Malen, Kleben, Schneiden und Verzieren verbringen. Im Kostüm muss niemand erscheinen: Es wird vor Ort entworfen. Die Ergebnisse setzen die jungen Gäste anschließend bei einem Fotoshooting in Szene. Wie es sich für einen Ball gehört, gibt es zudem noch eine Party.

Der Ball findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen statt. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kunstschule.juku.neustadt@web.de erforderlich. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Ferienbetreuung in den Osterferien

Eltern von Grundschulkindern bietet die Jugendpflege der Stadt Neustadt Entlastung in den Osterferien an. Von Montag, 4. April, bis Freitag, 8. April, jeweils 8 bis 15.30 Uhr, können sie ihre Kinder zur Ferienbetreuung in Eilveses Grundschule, Osterfeldstraße 15, anmelden. Letzter Anmeldetermin ist Freitag, 18. Februar.

In erster Linie ist die Betreuung für Kinder berufstätiger Eltern eingerichtet. Inklusive Mittagessen kostet die Betreuungswoche 65 Euro je Kind. Anmeldebögen haben alle Grundschüler Neustadts bereits über die Schulkommunikationsplattform IServ zugesendet bekommen. Weitere Angebote der Jugendpflege sind auf der Homepage www.jugendpflege-neustadt.de hinterlegt.

Osterwerkstatt in Planung

Derzeit noch in der Planung befindet sich die Osterwerkstatt der Juku, die voraussichtlich von Montag, 4. April, bis Mittwoch, 13. April, an der Lindenstraße 13 stattfindet. Zum Programm werden Aktionen wie Upcycling, Specksteinarbeit, Eierpappeln-Basteln und Makramee – eine Knüpftechnik – gehören. Neu ist, dass die Werkstatt modulweise mit Vor- und Nachmittagskursen stattfindet. Die Anmeldung ist noch nicht möglich.

Von Beate Ney-Janßen und Alexander Plöger