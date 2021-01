Neustadt

Die Zeiten sind nicht gut für Vorhersagen, und in Neustadt ist man Überraschungen gewöhnt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden in diesem Jahr aber eine ganze Reihe Projekte umgesetzt oder abgeschlossen, die bereits lange in Vorbereitung sind und das Gesicht der Stadt deutlich verändern.

Gymnasium bekommt neue Sporthalle

So soll die neue Sporthalle am Gymnasium einmal aussehen. Quelle: Beck & Madaus

Anzeige

Zum Neubau der Sporthalle am Gymnasium soll noch im Januar der Startschuss fallen. Die kompakte Dreifeldhalle entsteht an der gleichen Stelle wie das Vorgängerbauwerk und soll im September 2022 fertig sein. Doch dieses Projekt ist nur der Auftakt zu einer weitaus größeren Umwälzung für die Schule und ihr Umfeld: Diese soll in der Folge komplett neu gebaut werden. Der Rat hat im August beschlossen, dafür bis zu 40 Millionen Euro auszugeben. Der Zeitplan steht allerdings noch aus.

Die Feuerwehr zieht um

Weitgehend fertig ist hingegen das neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Umzug der Kernstadt-Feuerwehr zum neuen Stützpunkt gegen Ende Februar oder Anfang März über die Bühne gehen, bereits seit September ist eine große Fotovoltaikanlage auf dem Dach in Betrieb. Was am Standort des alten Gerätehauses passiert, ist noch offen – es soll offenbar abgerissen werden. Die Stadt hat jedenfalls angedacht, die Fläche zwischenzeitlich als provisorischen Parkplatz für Besucher der Volkshochschule im nahen Schloss Landestrost zu nutzen.

Neuer Westflügel am Schloss Landestrost

Auch der neue Westflügel des Schlosses wird in Kürze fertig. Ende Februar, Anfang März ist dort als Termin für den Abschluss der Bauarbeiten angekündigt. Als Mieter für die rund 3000 Quadratmeter Räume stehen die Volkshochschule Hannover Land und das Amtsgericht fest. Wo die Besucher der VHS aber parken sollen, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf den Wiesen vor dem Schloss möchte der Ortsrat keine Autoreihen stehen sehen. Sollten sich die beteiligten Behörden aus Stadt, Region und Land einigen, könnte möglicherweise eine Parkpalette mit einem weiteren Stockwerk über dem Parkplatz am Amtsgericht entstehen.

Rathausbau beginnt im Sommer

Zwischen Herzog-Erich-Allee und Marktstraße soll das neue Rathaus gebaut werden. Quelle: Mirko Bartels

Auch der Baubeginn für Neustadts neues Rathaus rückt näher: Im Februar soll voraussichtlich der Zuschlag nach der komplizierten Ausschreibung inklusive nicht öffentlichem Architekturwettbewerb erfolgen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist, voraussichtlich im März, kann die Stadt dann Ansichten und Pläne zum Siegerentwurf öffentlich präsentieren. Im Sommer soll der Bau des Komplexes mit Tiefgarage und Räumen für Einzelhandel im Erdgeschoss nach aktuellem Stand beginnen.

Neustadttor entsteht am Bahnhof

Wann der Bau des geplanten, sogenannten Neustadttors am Bahnhof beginnt, ist noch nicht klar. Auch dieser Handels- und Bürokomplex wird mit einer Tiefgarage versehen, wichtigster Mieter soll die Stadtbibliothek sein. Vor Baubeginn soll noch die ehemalige Buchhandlung Biermann abgerissen werden – das ist bislang für das Frühjahr vorgesehen. Das charakteristische und geschichtsträchtige Gebäude wird aktuell von Künstlern mit einer Lichtinstallation bespielt.

Das Gebäude der ehemaligen Buchhandlung Biermann in der Wunstorfer Straße wird vor dem Abriss illuminiert. Quelle: Mario Moers

Bund baut in Mecklenhorst

Vor den Toren der Kernstadt ist ein Großvorhaben verortet, dessen Baubeginn ebenfalls für dieses Jahr vorgesehen ist. Der Startschuss für das neue Zentrum für Nutztierforschung des Friedrich-Löffler-Instituts in Mecklenhorst ist allerdings schon einige Male verschoben worden. Mit der Fällung zahlreicher Bäume am geplanten Standort am Ortsrand Richtung Otternhagen haben nun allerdings schon die Vorarbeiten begonnen.

Mehr Plätze für die Kinderbetreuung

Am Ausbau der Kindertagesstätten arbeiten Stadt und freie Träger praktisch ständig. Voraussichtlich noch im Januar dürfte die Bauernhof-Kita von Familie Dangers in Laderholz eröffnen. Für dieses Jahr hat sich die Stadt die Erweiterung der Kitas in Mardorf und Helstorf vorgenommen, der Ausbau in Büren könnte noch in diesem Jahr beginnen, möglicherweise aber auch erst 2022. Die städtische Kita Auengärten in der nordwestlichen Kernstadt soll im Laufe des zweiten Quartals eröffnen.

Kommt der Radweg im Norden?

Die Planungen für einen Radweg zwischen Helstorf und Mandelsloh laufen seit Jahrzehnten. Quelle: Emma Piel (Archiv)

Manch einer mag es vielleicht noch nicht glauben, aber die Chancen für den Bau eines Radwegs zwischen Helstorf und Mandelsloh stehen besser als je zuvor – er ist das vielleicht meist verschobene Projekt im Neustädter Land. Die niedersächsische Straßenbaubehörde hat vor Weihnachten die erforderlichen Grundstückskäufe abgeschlossen, nun dürfte dem Bau nichts mehr im Wege stehen. Zuständig für die Umsetzung ist der Fachbereich Nienburg der Behörde. Der Ausbau des Radwegs zwischen Poggenhagen und Bordenau unter Regie der Region Hannover läuft bereits – ebenfalls in diesem Jahr soll noch die südliche Ortsdurchfahrt in Bordenau Richtung Frielingen auf neusten Stand gebracht werden.

Neue Gesichter in Rat und Verwaltung

Auch personell stehen einige Neuerungen bei der Stadt Neustadt bevor: Nachdem der Erste Stadtrat Maic Schillack seinen neuen Posten in Leonberg bei Stuttgart wieder abgesagt hat, ist noch nicht recht klar, wie es dort weitergeht. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Januar, eine neue Gleichstellungsbeauftragte wählen wird. Einzige Kandidatin ist Melissa Depping aus Hannover, die sich in der Sitzung vorstellen soll. Auch eine Klimaschutzmanagerin ist eingestellt und soll zum 1. April ihren Dienst antreten.

Und bei der Kommunalwahl im September sind die Neustädter schließlich aufgerufen, neue Besetzungen für Rat der Stadt und Ortsräte zu bestimmen.

Von Kathrin Götze