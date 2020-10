Neustadt/Dudensen

Seit einigen Wochen hat der Neustädter Markt Zuwachs erhalten: Philine Uhlhorn und ihr Marcus Wolff sind neu dabei und verkaufen an ihrem Stand frisches Gemüse, das sie ökologisch nachhaltig auf dem Biohof in Dudensen anbauen. Beide hoffen, ihre Erzeugnisse auch zur nächsten Saison wieder anbieten zu können.

Bio als gemeinsame Leidenschaft

Die Geschichte des Biohofes von Uhlhorn und Wolff geht Hand in Hand mit ihrer Kennenlerngeschichte. Uhlhorn kommt aus Seelze, Wolff aus Laatzen: Kennengelernt haben sie sich in Dudensen. Uhlhorn machte dort ein Praktikum bei der Solidarischen Landwirtschaft, Wolff eine Ausbildung zum Landwirt. Schnell fanden sie ihr gemeinsames Interesse für ökologisch nachhaltigen Anbau – die Idee, einen Biohof zu gründen, war geboren. „Das Prinzip ist: Vom Feld direkt auf den Teller“, erklärt Uhlhorn.

In die Tat umgesetzt haben Uhlhorn und Wolff ihr Vorhaben vor einem Jahr: Gemeinsam pachteten sie einen Hof von einer alten Dame aus Dudensen. Auf 1500 Quadratmetern wachsen dort etwa Salat, Zwiebeln und Tomaten. Beim Neustädter Markt verkaufen sie seit acht Wochen, gelegentlich noch in Hannover. „Wir machen alles selbst, von der Aussaat bis zur Ernte“, erklärt Wolff. Der ökologische Gedanke stehe immer im Vordergrund – auf chemischen Dünger oder Pflanzenschutzmittel verzichteten sie. Der Nährboden solle des Weiteren nicht durch exzessive Nutzung überlastet werden. Zwar fehle ihnen bislang das offizielle Bio-Zertifikat, doch Uhlhorn ist sich sicher: „Unsere eigenen Ansprüche gehen sogar über die Anforderungen dafür hinaus.“

Harte Konkurrenz auf dem Markt

Ihr Konzept stellt die beiden vor ganz eigene Herausforderungen. „Unsere Produkte sehen nicht immer so toll aus, wie man das aus dem Supermarkt kennt“, sagt Wolff. Das sei eben natürlich. Teilweise kauften Kunden deshalb jedoch lieber bei den anderen, größeren Anbietern auf dem Markt. Mit diesen könnten sie auch preislich nicht mithalten, da deren Ware laut Wolff vom Großmarkt komme. „Es gibt sicher leichtere Wege, sein Geld zu verdienen“, sagt Uhlhorn. Sie müssten auch noch das ein oder andere lernen: Mit dem Geschmack der Chilis etwa ist Wolff in diesem Jahr noch nicht zufrieden.

„Wie früher bei Oma“

Trotzdem haben die Bio-Landwirte in den wenigen Wochen bereits Stammkunden gewinnen können. In den Gesprächen mit ihnen hören sie einen Satz besonders oft: „Viele sagen, sie fühlen sich an das Essen bei Oma früher erinnert“, sagt Wolff und lacht. Wenn in wenigen Wochen die Saison endet, wenden sich beide erst mal wieder ihrem zweiten Leben zu. Wolff arbeitet als Automechaniker, Uhlhorn studiert. Ob der Biohof eine Zukunft hat, wollen sie bis zur nächsten Saison entscheiden. „Wir würden es gern zu unserem Haupterwerb machen“, verrät Uhlhorn. Der Hof und die Anbaufläche müssten dazu weiter wachsen. Schon jetzt haben sie fünfzig Hühner angeschafft, weitere sollen folgen.

Von Alexander Plöger