Neustadt

Steuerberater Dirk Winkler ist das neueste Mitglied der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW). „In diesem Bereich haben wir bislang tatsächlich in Neustadt nur ein weiteres Mitglied“, sagt GfW-Vorstandsmitglied Cessy Meyer (Neubert Werbung). Sie begrüßte am Dienstag Winkler zum Eintritt in die Gewerbegemeinschaft. Traditionell übergab sie zum Eintritt einen Neustädter Storch – in der Schokoladenversion.

Winkler möchte mit seinem Unternehmen in Neustadt noch weiter expandieren. „Wir sind seit gut zwei Jahren hier am Standort, nun wollen wir größer werden“, sagt der 40-Jährige. Seinen vorherigen Wirkungskreis habe er in Hamburg gehabt. Die Entscheidung für das Leben und die Arbeit in einer Kleinstadt habe er sehr bewusst und aus familiären Gründen getroffen. „Meine Frau und ich kommen aus einem ähnlichen Umfeld, wie es Neustadt bietet. Das war für uns sehr attraktiv“, sagt er. Für seine Kunden möchte er nicht nur der reine Abwickler von Steuerdienstleistungen sein. „Es gibt ein gewisses kreatives Potenzial auch in meiner Profession. Das möchte ich ausschöpfen, meine Klienten beraten und ihnen die Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung ihrer Geschäfte aufzeigen“, sagt Winkler.

Zweiter Neuzugang in drei Monaten

Für die GfW ist es der zweite Neuzugang in diesem Jahr. „Insgesamt bleiben unsere Mitgliederzahlen recht stabil“, sagt Meyer. Den vergangenen zwei Jahre kann sie sogar positives abgewinnen: „Die Lust auf Aktionen ist bei unseren Mitgliedern gestiegen. Das gilt auch für den Wunsch nach einem Austausch zwischen den Aktiven“, sagt sie. Eine gute Möglichkeit dazu soll es im Sommer geben: „Da planen wir unsere nächste Jahresversammlung“, sagt Meyer.

Von Mirko Bartels