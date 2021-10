Ein explodierender Güterzug legte das Dorf Lindwedel 1944 in Schutt und Asche, bis zu 430 Menschen starben. Dirk von Werder und Artur Minke wollen den Opfern mit ihrem Buch „Elsbeths Reise“ Tribut zollen.

Als Lindwedel in Schutt und Asche gelegt wurde: Dirk von Werder schreibt Buch über Weltkriegsdrama

Neustadt - Als Lindwedel in Schutt und Asche gelegt wurde: Dirk von Werder schreibt Buch über Weltkriegsdrama

Neustadt - Als Lindwedel in Schutt und Asche gelegt wurde: Dirk von Werder schreibt Buch über Weltkriegsdrama