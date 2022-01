Neustadt

Es wird wieder getanzt beim TSC Blau-Weiß Neustadt. Mitte Januar haben sich die Mitglieder aus der coronabedingten Winterpause zurückgemeldet. Damit noch mehr Menschen ihren Spaß am Tanzen entdecken, bietet Trainerin Bianka Hornig ab März einen Einsteigerkurs in Discofox an.

Im Vereinsheim in der Siemensstraße und auch im Schloss Landestrost drehen sich alle Gesellschaftsgruppen und auch die Turnierriege des Vereins wieder umeinander. 2Gplus und FFP2-Masken, die lediglich zum Tanzen abgelegt werden dürfen, sind die Vorgabe. Die Teilnehmerzahl ist zudem bei jedem Training beschränkt.

Discofox an vier Sonntagen lernen

Unter diesen Voraussetzungen soll auch der neue Kurs angeboten werden. Hornig, die bereits eine Discofox-Gruppe leitet, bietet den Workshop ab dem 6. März an vier Sonntagen jeweils von 16.45 bis 18.15 Uhr an. Mehr Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter (0174) 3133042 oder (05032) 65823.

Von Beate Ney-Janßen