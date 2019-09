Otternhagen

Wie geht die Politik mit dem Thema Wolf um? Im Neustädter Land wird heftig diskutiert, seit das sogenannte Rodewalder Rudel zahlreiche Weidetiere im Nordwesten des Neustädter Landes gerissen hat. Auch im Südwesten, rund um Otternhagen, gab es Verdachtsfälle. die CDU der Ortschaft hatte bereits im Frühjahr zwei viel beachtete Informationsabende organisiert.

Politiker diskutieren mit Wolfsberater

An einem weiteren Abend am Dienstag, 3. September, ab 19 Uhr soll es auch um den Umgang der Politik mit dem Thema gehen. Aufs Podium im Hotel-Restaurant Perl, Am Berggarten 2, steigen dann neben dem Wolfsberater Helge Stummeyer auch die Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner ( CDU) und Sterfan Birkner ( FDP). Wer dabei sein möchte, sollte sich zuvor anmelden, bei Christine Nothbaum Telefon (0170) 7300016, Thoralf Ramm, (0172) 8943723 oder per E-Mail an otternhagen@cduplus.de.

Von Kathrin Götze