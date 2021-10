Mariensee-Bevensen ist eine von 20 Dorfregionen Niedersachsens, die in diesem Jahr neu in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurden. Um dorthin zu kommen, ist viel Vorarbeit geleistet worden, die 2021 in einen Förderantrag gipfelte. Das Leitbild zu dem Antrag entstand 2021 während einer Ideensammlung von Bürgern und lautet „Wir heute und morgen“.

Menschen aus den sieben Dörfern hatten sich mitten in der Pandemie getroffen, um in offener Scheune ihre Wünsche zu formulieren: Was ist notwendig, sinnvoll oder wünschenswert, um die Dörfer zukunftsfähig zu halten oder zu machen? Vom neuen Dorfgemeinschaftshaus bis zur Boulebahn neben dem Spielplatz reichte die Palette der Einwürfe. Bürger konnten sich aber auch zuvor bereits an dem Prozess beteiligen. Sei es mit der Teilnahme an Onlineabfragen oder bei Spaziergängen durch die Orte in kleinen Gruppen.

Das wird nun mit der Entwicklung des Dorfentwicklungsberichts fortgesetzt.