Neustadt

Der Filmclub Leinepark zeigt in Zusammenarbeit mit dem Eine-Welt-Laden am Dienstag, 17. September, das Sozialdrama „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ von Nadine Labaki. Der Film beginnt um 19.30 Uhr im Cinema, Suttorfer Straße 8. Nahezu alle Schauspieler sind Laien aus einem Armenviertel in Beirut. Der zwölfjährige Zain verklagt seine Eltern, weil sie ihn auf die Welt gebracht haben, ohne sich ausreichend um ihn kümmern zu können. Mit emotionaler Kraft unterstützt die Regisseurin die Anklage gegen eine Welt, die ein System der Ausbeutung mit so viel Leid von Kindern zulässt.

Reservierungen sind bis 12 Uhr am Vorstellungstag auf der Cinema-Webseite www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder unter Telefon (0152) 25705556 möglich.

Von Kathrin Götze