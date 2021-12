Neustadt

Eigentlich sind Saleh, Naser und Ahmad Ali alle gut beschäftigt. Die drei Brüder aus Syrien leben seit 21 Jahren in Neustadt. Saleh (31) ist Erzieher im Familienzentrum St. Peter und Paul, sein Zwillingsbruder Naser begleitet als Krankenpfleger Nierenpatienten zur Dialyse, und Ahmad (45) arbeitet in einer Garten- und Landschaftsbau-Firma in Borstel. Nun wollen die drei gemeinsam ein Taxiunternehmen als zweites (beziehungsweise viertes, fünftes und sechstes) Standbein eröffnen.

„Ich arbeite jetzt nur noch im Hort, also habe ich die Vormittage frei“, sagt Saleh Ali, der das Familienunternehmen leiten wird. Seine Brüder werden sich nach Feierabend und am Wochenende ans Steuer setzen – wenn es der Markt hergibt. Dass in Neustadt bereits einige Unternehmen Personentransporte anbieten, sei ihnen bewusst, sagt Saleh. Er setze auf die Kontakte aus dem Familienzentrum, sein Bruder Naser habe schon vielfach Taxen für die Dialysepatienten rufen müssen. „Da habe ich künftig eine Adresse, der ich 100 Prozent vertraue“, sagt er.

Brüder sind in Neustadt gut vernetzt

Die Zwillinge sind außerdem über den Fußball gut vernetzt: Saleh ist seit Sommer 2020 als Spielertrainer beim FC Wacker Neustadt, Bruder Naser kümmert sich dort mit einem Team um die C-Junioren. Außerdem arbeitet er im Integrationsbeirat Neustadt mit. An Bekanntschaften fehlt es dem Trio also keinesfalls – vielleicht demnächst aber an Freizeit. Ob es wirklich gut laufen wird, muss sich erst noch zeigen: In der Corona-Krise haben die Taxiunternehmen zuletzt ziemlich gelitten. „Aber wir haben ja auch noch unsere Hauptberufe“, sagt Saleh Ali.

Am Mittwoch, 22. Dezember, soll es losgehen. Drei geräumige VW Caddys mit Folienaufdruck stehen bereits am gemeinsamen Wohnhaus an der Leinstraße bereit. Informationen wird es demnächst unter www.citycar-neustadt.de geben, telefonisch ist das Unternehmen unter (05032) 9670707 erreichbar. Es ist als Mietwagenservice registriert.

Der Unterschied zum Taxi ist der, dass Mietwagen nicht zum öffentlichen Nahverkehr gezählt werden. Damit fällt die Pflicht zur Beförderung ebenso weg wie die Bindung an Tarife, die die Gebietskörperschaften festlegen. Dafür zahlen Mietwagenunternehmer einen deutlich höheren Steuersatz als die Taxikollegen, nämlich 19 statt nur 7 Prozent.

Von Kathrin Götze