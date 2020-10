Neustadt

Der Herbstmüdigkeit keine Chance, scheint das Motto der kommenden Konzerte im Neustädter Schloss Landestrost zu sein. In der Reihe „Kultur im Schloss“ präsentieren sich auch im Oktober und November Musiker aus den unterschiedlichsten Genres.

Am Freitag, 30. Oktober, spielt der Pianist Clemens Christian Poetzsch ein Solokonzert im Großen Saal. Poetzsch bewegt sich dabei zwischen zeitgenössischer Popmusik, Klassik und Improvisation. In der Vergangenheit hat der aus Dresden stammende Musiker sogar Songs der Band Rammstein für ein Konzeptalbum neu interpretiert. Sein Album Remember Tomorrow wurde 2019 in mehreren Kategorien für den Opus-Klassik-Preis nominiert. Auf dem Album lässt er der gesamten Bandbreite seines Schaffens freien Lauf. Wenn er nicht gerade in Neustadt auftritt, spielt Poetzsch auch Konzerte mit den Kammerorchestern Berlin, Robot Koch, Daniel Hope oder eben Rammstein. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Pianist Clemens Christian Poetzsch spielt am Freitag, 30. Oktober, im Schloss Landestrost in Neustadt. Quelle: Christian Debus

Zehn Jazzer im Schloss

Am Freitag, 6. November, tritt das Rebecca Trescher Tentett in zehnköpfiger Besetzung im Schloss Landestrost auf. Das vielschichtige Ensemble verfügt über Saxofone, Flöten, Klarinetten, Trompete, Harfe, Cello, ein Klavier, Vibrafon, Bass und Schlagzeug. Bandleaderin Rebecca Trescher erzeugt damit einen erfrischenden, modernen Klang, der sich zwischen Jazz und Klassik bewegt. Die Kritik bezeichnet sie als interessante Visionärin der deutschen Jazzszene. Gefeiert wird besonders ihr vielschichtiger Kompositionsstil. In Neustadt präsentiert sie unter anderem ihr aktuelles Album „Music for large Ensemble“. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 13 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Rebecca Trescher Tentett tritt am Freitag, 6. November, im Schloss Landestrost in Neustadt auf. Quelle: privat

Musik und Meer

Die „mediterrane Leichtigkeit des Sein“ möchte die Gruppe Quadro Nuevo am Dienstag, 17. November, und am Mittwoch, 18. November, im Schloss Landestrost verbreiten. Das Quintett spielt an beiden Tagen zwei Konzerte hintereinander. Zur Aufführung kommen italienische Tangos, französische Valse, orientalische Grooves und vielleicht auch der eine oder andere neapolitanische Gassenhauer. Ihre Inspiration beziehen die Musiker von ihren Reisen um die Welt. Das Ensemble ist bei Festivals und in renommierten Konzertsälen wie der New Yorker Carnegie Hall zu Gast. Zweimal erhielt Quadro Nuevo den Echo-Preis als bester Liveact des Jahres. In Neustadt gehört die Gruppe zu den Wiederholungstätern, die sich bereits ein Stammpublikum erspielt haben. Deshalb gleich vier Konzerte. Der Eintritt kostet jeweils 24 Euro, ermäßigt 18 Euro. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 18 und um 20.30 Uhr. Die Konzerte dauern etwa 90 Minuten.

Tickets für die Konzerte gibt es online unter www.kultur-rh.reservix.de, außerdem in den HAZ/NP-Ticketshops Neustadt, Langenhagen und Lange Laube sowie an weiteren Vorverkaufsstellen.

Von Mario Moers