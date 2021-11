Nienburg

Fans von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ können sich freuen: Am Freitag, 3. Dezember, und Sonnabend, 4. Dezember, jeweils 20 Uhr, feiert eine Musical-Adaption des deutsch-tschechischen Märchenfilms Premiere auf der Bühne des Theaters Nienburg.

Das Märchen vom armen Mädchen Aschenbrödel, das sich gegen seine böse Stiefmutter und deren nicht minder fiese Tochter zur Wehr setzen muss, ist sehr alt. Auf das 17. Jahrhundert wird sein Ursprung datiert. Zu Ruhm kam es durch die Gebrüder Grimm, und auf dem Bildschirm hat es seit 1973 einen unverrückbaren Platz zur Vorweihnachtszeit. Ein Klassiker, der immer wieder Freude macht. Nicht zuletzt, weil der Ausgang des Märchens glücklich ist: Am Ende reiten Prinz und Aschenbrödel Hand in Hand davon.

Selbstbewusstes Aschenbrödel

An der Story ändert sich auch im Musical nichts. Eine neue Erfahrung kann es für Liebhaber des Märchens aber auf jeden Fall werden – zumal am Nienburger Theater gemunkelt wird, dass dieses Aschenputtel nicht nur romantisch ist, sondern auch mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein daherkommt. Der Prinz muss sich das Herz seines Aschenbrödels also redlich erobern.

Karten sind erhältlich unter Telefon (05021) 87356, per E-Mail an theaterkasse@nienburg.de, im Internet unter www.theater.nienburg.de sowie nach Terminabsprache an der Theaterkasse im Stadtkontor. Die Abendkasse ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Es gilt die 2-G-Regel.

Von Beate Ney-Janßen