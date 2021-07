Neustadt

Drei Wochen beträgt aktuell die Wartezeit für einen Termin in der Kfz-Zulassungsstelle in Neustadt. Das finden einige Politiker nicht tragbar, wie etwa SPD-Mann Ferdinand Lühring in der Ratssitzung am Donnerstag äußerte. Die zuständige Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, Annette Plein, sagte, mit dieser Zeit befinde sich Neustadt regionsweit im Mittelmaß. In Hannover liege die Wartezeit bei rund zehn Wochen.

Hauptproblem aktuell sei, dass eine ganze Reihe Menschen ihre Termine dort nicht wahrnähmen und sich nicht oder nicht rechtzeitig abmeldeten.

Jede Woche lassen 15 bis 20 Kunden ihre Termine verstreichen

Dennoch wolle die Stadt gerne daran festhalten, Besucher nur mit Termin zu empfangen. Das habe sich bewährt. „Bei der Buchung erfährt jeder Kunde genau, was er für seinen Termin alles mitbringen muss – damit müssen viel weniger Leute unverrichteter Dinge wegfahren und noch einmal wiederkommen als zuvor“, sagte Plein.

Aktuell arbeiten drei Kräfte in der Zulassungsstelle. Das Personal ist dort nach Engpässen im Frühjahr 2020 aufgestockt worden. In Urlaubszeiten bleiben zwei. Jede von ihnen könne bis zu 20 Vorgänge am Tag bearbeiten, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley. Und jede Woche ließen 15 bis 20 Kunden ihre Termine verstreichen, ohne aufzutauchen. „Viele melden sich gar nicht oder zu spät ab“, sagt Schley.

Sie ermutigt Interessierte, öfter nach einem nahen Termin zu schauen, da sich immer mal wieder Veränderungen ergäben. Nach wie vor halte sich Neustadt an die Absprache, Kunden aus allen Regionskommunen zu bedienen. Das tun viele Nachbarstädte auch.

Von Kathrin Götze